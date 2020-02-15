居民医保今年没用，账户里的钱会“清零”吗?

“我想问一下，每年给孩子缴纳200多元的医疗保险，如果不使用，账户内的金额到年底会清零吗？”近日，有网友通过洛阳网百姓呼声栏目“对话”洛阳市医药保障局，希望获取解答。
对此，洛阳市医药保障局回复：我市城乡居民医保门诊统筹均按照河南省印发的门诊统筹指导意见执行，我市关于门诊统筹实施办法的文件为《关于印发<洛阳市城乡居民基本医疗保险门诊统筹实施办法(试行)>的通知(洛医保〔2019〕49号)》，其中明确：
1.自2020年1月1日起，不再向个人(家庭)账户分配资金，全面开展门诊统筹，原个人(家庭)账户结余资金不清零。住院期间不享受门诊统筹待遇。
2.参保居民在定点医疗机构门诊发生的政策范围内医疗费用，报销不设起付线，报销比例为50%；一个保障年度内门诊统筹基金最高支付限额为260元/人。(记者郭瑛)
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