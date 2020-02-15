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中国一拖与中车大连电牵公司签署合作框架协议 推进先进农机装备的研发和应用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 09:02

　　昨日，记者从中国一拖获悉，该企业日前与中车大连电牵公司签署先进农机装备合作框架协议，合作双方将围绕先进农机装备研发推广进行深度合作。

　　根据协议，双方将按照“诚信合作、依法依规、互利共赢、共谋发展”的原则，坚持近期目标与远期目标相结合，建立长效合作机制，开展多层次、多领域和多形式的合作，推进先进农机装备的研发和应用。

　　近年，为落实国家关于农业现代化和农机装备智能化发展的战略要求，中国一拖和中车大连电牵公司充分发挥各自优势，在智能化电驱动农业机械研发推广、智能化电驱动农业机械应用推广、面向未来的农机技术及产品开发等领域开展深度合作，共同为我国农业机械技术进步和绿色生态农业发展贡献力量。

　　中国一拖相关负责人表示，此次签约是双方优势互补、信息共享、互利共赢的开始，今后双方要努力构建合作发展的新平台、新机制，提升彼此的创新能力，加快推进我国农业机械电动化和智能化进程，为我国农业机械技术的总体进步创造新的突破口和着力点。

　　中车大连电牵公司是中国中车旗下专业从事电力牵引与控制领域核心技术研究及关键产品开发配套与应用的高科技企业，是中国铁路机车车辆牵引与控制产品的主要研发与生产企业。该公司拥有动车组和机车牵引与控制国家重点实验室、“一带一路”联合实验室、示范型国家国际科技合作基地、国家高新技术企业、中国中车-捷克技术大学牵引与控制技术联合研发中心等诸多国家级创新平台，具有完全自主知识产权的牵引与控制产品已在铁路机车、动车组、城轨车辆，以及新业务、新产业领域批量推广应用。（记者 陈曦 通讯员 陶建华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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