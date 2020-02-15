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洛阳人才工作专题培训班开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:55

　　20日，我市人才工作管理创新能力提升专题培训班在浙江大学开班。

　　举办本次培训班，是深入贯彻省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会和市委十一届十三次全会精神的重要举措，目的是积极引导人才工作者牢固树立新发展理念，提升修养放大格局，主动克服自满、等靠、安逸“三种心态”，强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，承担起为经济社会发展选贤任能的重任，让洛阳成为人才聚集之地、向往之地、辈出之地。

　　本次培训时间共计10天，课程紧紧围绕当前人才工作热点、难点，设置习近平总书记关于人才工作论述解读、人才体制机制改革、人才发展规律研究、创新创业与人才工作、 “一带一路”与人才引进、企业发展与人才培养、产业发展与人才聚集、县域人才工作创新等。同时，培训班还将安排学员到有关产业园、双创基地等进行实地考察。

　　我市各县(市)区委组织部人才工作负责同志、市委人才工作领导小组部分成员单位、大院大所大企业、部分市管企业、驻洛高校等人才工作有关负责同志参加培训。（记者 孙小蕊 通讯员 张璞）
[ 责任编辑：席倩倩]
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