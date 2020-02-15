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全面推动国资国企改革向纵深发展 走出一条具有洛阳特色的国企改革之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:56

　　8月17日，中钢洛耐科技股份有限公司揭牌成立。9月16日，麦斯克电子材料股份有限公司揭牌成立。

　　一个是新中国成立之初国家重点在洛布局的耐火材料研发生产项目，在60多年发展史上为国家和地方经济建设作出重要贡献；一个是1965年周恩来总理亲自批准从日本引进的高技术项目，堪称我国半导体材料产业的基石。

　　变身为股份公司，对于中钢洛耐和麦斯克电子都是改革路上的里程碑——不仅将为两家企业上市奠定坚实基础，也将助力我市制造业高质量发展。

　　深化国有企业改革是全面深化改革的“重头戏”。

　　对于国有经济对经济发展贡献率达40%的老工业基地，我市提出了分类分层推进市属县属企业改革、支持服务驻洛央省企改革、推进市出资企业脱钩改制及重组整合、规范加强国资监管等国企改革“四项主要任务”，统筹推进现代企业制度建设、混合所有制改革、剥离国有企业办社会职能、“僵尸企业”处置、完善国资监管体制机制、强化国企党建、推进企业降杠杆防风险等重点工作，全面推动国资国企改革向纵深发展，走出了一条具有洛阳特色的国企改革之路。

　　以全面推进国资国企改革，做强做优做大国有企业为主线，我市国有企业各项改革工作取得了扎实成效——

　　13家市属企业改革深入推进，93家市出资企业完成脱钩改制深化改革，49家驻洛央企“三供一业”分离移交工作圆满完成，27家“僵尸企业”全部完成处置，国资监管日趋完善规范，国企党建全面加强，企业抗风险能力进一步提升。

　　以不断提升国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力为目标，我市国有企业市场竞争力大大提升——

　　截至今年上半年，市国资委监管的13家企业资产总额1869.87亿元，净资产740.4亿元，相较2016年6月分别增长199.61%、174.07%。上半年营业收入151.88亿元，利润总额2.64亿元，上缴税费2.71亿元，相较2016年上半年分别增长2347.32%、91.38%、364.09%。

　　以科技创新、产城融合、深化改革、产销对接、改善民生为主要内容，我市地企合作实现了资源共享、优势互补、互利共赢——

　　自2016年以来，我市先后召开了19次地企合作会议。地企双方已累计签约项目744个，计划总投资3288.77亿元。组织签订产销对接合同594个，金额266亿元。目前，产销对接合同全部履约完毕，并超出合同金额。签约科技合作和传统企业智能化改造项目334个，300个项目已成功落地转化或完成改造。签订产融合作协议1018项，协议总金额1600.4亿元，履约率达97.9%。

　　深化混合所有制改革，打造全省一流、在全国具有重要影响力的国有资本投资运营公司示范企业，推动智能化国资监管平台全面上线运行……随着国企改革三年行动方案开始落地实施，通过抓重点、补短板、强弱项，我市国有企业将更加具有活力和效率。（记者 李迎博 通讯员 陈君红）
[ 责任编辑：席倩倩]
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