洛阳召开安全生产电视电话会议

昨晚，我市召开安全生产电视电话会议，贯彻落实省委、市委近期关于安全生产的部署要求，对全市安全生产重点工作进行再动员、再部署、再强调。

昨晚，我市召开安全生产电视电话会议，贯彻落实省委、市委近期关于安全生产的部署要求，对全市安全生产重点工作进行再动员、再部署、再强调。

市委常委、常务副市长王琰君在会议上强调，各县(市)区、各有关部门要提升站位、高度重视，牢固树立安全发展理念，坚持以人为本、生命至上，严守安全生产这条红线，对各类安全隐患要防早、防小，切实抓好源头防控。要周密组织，强化督导，力戒形式主义、下沉基层一线、注重工作实效，对于检查发现的隐患问题情况要逐项列出清单、督促整改。要紧盯重点，严防死守，应急管理部门要紧盯煤矿、非煤矿山、危化、冶金工贸等重点领域，公安、交通运输部门要重点加强“两客一危”车辆管控，严厉打击“三超一疲劳”、无证驾驶等违法违规行为，住建部门要加强农村自建房安全监管，文化旅游部门要持续对各类景区风险隐患进行拉网式排查，消防救援部门要强化对大型综合体、危化企业、文博单位、“三合一”场所等排查整治力度，城管部门要强化瓶装液化石油气的安全管理，其他行业主管部门也要结合本行业实际开展隐患排查整治，坚决防范遏制事故发生。要压实责任，落实到位，严格履行安全生产属地政府管理责任、行业部门监管责任和企业主体责任，持续保持安全生产严查重罚的高压态势，严格执行领导带班的应急值班值守制度，进一步强化措施，确保全市安全生产形势总体平稳。(记者 李迎博)