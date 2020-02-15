栾川县公安局潭头派出所辅警闫华鹏：有情有义好男儿

人老了，总希望儿女常回家看看，尤其是在生病时，更希望有儿女陪护。可是，栾川县潭头镇何村72岁的闫小关不一样，他患病住着院还在想法子“赶走”陪护的儿子，他说：“儿子是党员，他有他的责任，我不能耽误他工作。”

闫华鹏扶着父亲晒太阳

人老了，总希望儿女常回家看看，尤其是在生病时，更希望有儿女陪护。可是，栾川县潭头镇何村72岁的闫小关不一样，他患病住着院还在想法子“赶走”陪护的儿子，他说：“儿子是党员，他有他的责任，我不能耽误他工作。”

22日上午，我们在栾川县公安局潭头派出所见到了被父亲“赶走”的闫华鹏。他是一名辅警，日常负责巡逻及公共场所的安全检查工作。

“我真的很惭愧，陪伴父亲的时间太少了。”闫华鹏有些哽咽地说。本月初他接到父亲电话，电话里父亲说：“儿啊，如果不忙的话抽空回家一趟！”这是他工作15年来父亲第一次打电话让他回家。闫华鹏知道事情严重，赶紧回到老家，发现父亲患腰椎间盘突出症已严重到不能走路的地步。他将父亲送到了河南省洛阳正骨医院，但刚入院两天，他就被父亲“赶走”了。父亲对他说：“我好多了，工作要紧，你赶紧回去吧，叫你妈来照顾就行。”

其实，闫华鹏被父亲“赶走”已经不是一次两次了。

今年疫情防控期间，闫华鹏和同事们坚守在单位两个多月。惦记着父母，他忙里偷闲，想为父母送些食物和防疫物资，结果走到家门口父亲不但没让他进门，还有些责备地“赶”他：“疫情当前，有更多人需要你们，你放下东西赶紧回到岗位上去吧。我们没事儿，你不用回家。”

闫华鹏的母亲身体也不太好，有一次母亲生病在镇上住院，他连着上班上了48个小时后，早上8时下班后就直奔医院照顾母亲。

这件事情，潭头派出所所长王宇蛟记得很清楚。王宇蛟说，闫华鹏不善言辞，但工作中认真细致、团结同事，他母亲生病时他没有请假，但下了班就顾不上休息立马去照顾母亲，那是怕耽误了工作。

王宇蛟说，闫华鹏除了照顾多病的父母，对岳母也是极其孝顺，既是好儿子，也是好女婿，是个有情有义的好男儿。

2015年，为了照顾患宫颈癌的岳母，闫华鹏在单位附近租房子，将岳母接到身边。那两年，只要忙完工作，他就带岳母到各地求医问药。在岳母生命的最后那段日子里，他更是细心照顾，就连岳母的后事也是他操办的。如今岳父健在，住处也不太远，逢年过节，他都会为岳父送去好吃的。（记者 冯莹雅 通讯员 张华莹 程相）