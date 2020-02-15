坚持领导督办专班专责到位 加快推进中医药博物馆建设

21日，市政协主席杨炳旭带领市规划建筑设计研究院有关专家，采取“四不两直”暗访方式，到栾川县现场督导伏牛山中医药博物馆项目建设工作。 杨炳旭一行直接深入工地现场实地察看博物馆主体工程基坑开挖进展情况，对施工人员攻克局部复杂地质岩层难关予以肯定，会同专家对下步如何加快建设进度保证工程质量作了现场指导。随后，在君山制药有限公司同县分管领导和项目专班座谈，研究工程建设推进过程中存在问题的解决措施，对确保按照计划节点加快建设提出严格要求。 杨炳旭强调，要提高政治站位，进一步增强责任感紧迫感，切实把这一省市重点项目抓紧抓实，坚持领导督办到位、专班专责到位、主体主责到位，确保年底前项目主体工程封顶。要下功夫解决项目主体工程建设推进缓慢问题，进一步优化施工方案，加大人力物力投入，强化资金保障，再排工期，做到既保证工程质量安全又确保建设进度。要强化施工环境保障，依法依规办理和完善有关手续，切实保障项目周边群众的合法权益，认真落实施工环保各项要求，努力构建共建共享的和谐推进机制。要努力解决主体工程施工与装修、文物征集展陈工作交叉组织实施不到位问题，进一步加快工程装修和文物展陈工作设计进度，迅速启动文物征集工作，确保年底前敲定装修和文物展陈方案。（记者 李三旺）