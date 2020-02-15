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宜阳：清产核资晒家底 惠农兴农得民心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:56

　　近日，在宜阳县张坞镇程子村道路两侧，今年新建的草莓大棚连成一片。程子村党支部书记刘治水在大棚之间穿梭，查看草莓苗的长势，眼中充满了期待。

　　“今冬第一茬草莓马上就能采摘了，到时候村集体又多了一笔收益。”刘治水笑着说，多亏了清产核资，一下子盘活了村里400亩土地，村里得以凭土地入股引来投资商种植草莓，壮大集体经济。

　　村级集体资产事关深化农村集体产权制度改革，是发展农村经济的重要物质基础。自去年下半年以来，宜阳县从试点入手，在全县353个行政村开展村级集体资产专项治理工作，动态排查登记村级所有集体资产，及时妥善处置不当承包租赁行为，让集体资产“底清账明”，深化股份制合作改革，切实维护了广大群众利益。

　　集体资产底数不清、低价流转、廉价租赁甚至久占为业等问题，曾让宜阳县张坞镇平北村党支部书记刘虎升十分头疼。“一方面集体资产贱租贱卖让村民多有不满，另一方面大量资产沉睡导致村里发展集体经济‘无米下锅’。”刘虎升说。

　　村级集体资产排查治理触及利益深、调查取证难、牵涉群体多、时间跨度大，单靠村里力量开展工作难度极大。为此，宜阳县成立督导组，组织纪检、组织、农业、审计、公安、法院等职能部门集中进驻平北村进行排查，整合多方力量强力推进相关工作。

　　一份份承包合同被收集梳理，涉及的村级集体资产被分门别类、逐项登记数量、价值、使用情况等，排查结果经县、乡、村三级签字确认，及时公开；针对“村级集体资产贱租贱卖、低价流转、廉价租赁、久占不还、空头支付”等突出问题，按照“依法依规、应追尽缴，分类处置、确保稳妥”的原则，予以追缴或重新规范处置，既“还干部清白、让群众明白”，又“使承包公开、让收益透明”……

　　“经过清产核资，平北村清欠追缴资金12.5万元，收回荒滩等450亩土地，过去的‘一锅粥’变成了现在的‘一本账’。”刘虎升说，现在村级集体资产“底清账明”，村里将按照“四议两公开”工作法，合理利用收回来的450亩土地，进一步壮大村级集体经济。

　　清产核资不单改变了平北村一个村的集体经济发展格局，更让全县353个行政村盘活了集体资产，维护了群众利益，为集体经济“强身壮体”提供了有利条件。

　　通过专项治理工作，该县353个行政村共核实农村集体资产总额16.3亿元，村均资产462万元，全面完成了353个村集体成员身份确认和股权量化工作，并全部向群众公开。

　　清产核资完成后，农村大量资产又该如何管理呢？该县着眼于建立常态化、管长远的机制，探索制定了《宜阳县村级集体资产管理细则(试行)》，构建完善“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村集体产权制度，建立动态排查登记、强化常态管理公开、落实收支集体研究制度，完善审计监管机制，掀开了村级集体经济管理新篇章。

　　宜阳县农业农村局相关负责人表示，下一步，宜阳县将持续深入贯彻落实中央和省、市相关工作部署和要求，担当作为、强化措施，进一步深化农村集体产权制度改革，把惠及广大农民群众的实事办实、好事办好。（记者 孙小蕊 通讯员 李炳辉）
[ 责任编辑：席倩倩]
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