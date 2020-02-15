同心浇灌“双拥花” 洛城鱼水情更浓

洛阳是一座有着拥军优属、拥政爱民光荣传统的双拥模范城市。时代变迁、岁月更迭，这个承载着“绿叶对根的情意”的光荣传统却经久不衰、历久弥新。

洛阳是一座有着拥军优属、拥政爱民光荣传统的双拥模范城市。时代变迁、岁月更迭，这个承载着“绿叶对根的情意”的光荣传统却经久不衰、历久弥新。

在20日举行的全国双拥模范城(县)命名暨双拥模范单位和个人表彰大会上，我市再一次被命名为“全国双拥模范城”。自1994年以来，我市连续8次获此殊荣。

连续8次荣膺“全国双拥模范城”的背后，是市委、市政府将支持国防和军队建设作为分内之事和应尽之责的担当，饱含着河洛儿女和人民子弟兵军民团结一家亲的深情厚谊……

加强顶层设计，开创具有洛阳特色的双拥共建新局面

一直以来，市委、市政府都把支持国防和军队建设作为分内之事和应尽之责，从战略高度开展双拥工作，将国防建设与经济建设统筹规划，加强顶层设计，做好制度保障，不断推进双拥工作创新发展。

近年，我市先后修订出台了《洛阳市创建双拥模范城(县)奖励办法》《洛阳市助力随军家属就业实施意见》《关于军队离退休干部和退休士官参观游览依法享受优待的通知》《关于进一步鼓励大学生应征入伍的意见》等10多个双拥文件，使双拥工作更加具体规范。

新一轮双拥模范城创建工作开展以来，我市紧紧围绕强军目标，坚持“发展不忘拥军、发展更重拥军”，扎实做好新时代双拥工作，深入开展“双助双促”活动，形成了具有洛阳特色的思想融合、机制融合、建设融合、保障融合、产业融合的“五个融合”双拥新思路，推动国防和经济建设的良性互动，不断开创具有洛阳特色的双拥共建新局面，奏响新时期军政军民鱼水情深的动人旋律。

建立军地协调新机制，成立全面停止有偿服务工作领导小组，通过召开议军会、军地协调会，加强军地协调、处理日常事务、共商发展大计、解决疑难问题；开创军民共建新模式，建立健全市、县、乡、村四级双拥优抚工作服务网络，打通了服务保障退役军人工作的“最后一公里”；创建军民活动新载体，在全市开展“学习驻军、宣传驻军、服务驻军、支持驻军”活动，在驻洛部队开展“热爱洛阳、学习洛阳、宣传洛阳、建功洛阳”活动，进一步密切了军政军民关系。

厚植拥军沃土，让驻军时时处处感受到深情和温暖

河洛大地处处涌动着军爱民、民拥军的暖流，动人的故事不断发生。

前不久，在海军洛阳舰入列15周年纪念日，我市组织慰问团，带着700多万河洛儿女对子弟兵的深情厚谊，走访慰问海军洛阳舰，共叙军民鱼水之情。

近年，我市着力强化全民国防教育体系建设，把爱国主义教育和国防教育纳入了全市中、小学教育规划，坚持开展国防主题教育活动，筹建“洛阳民防馆”“双拥文化展览馆”，在洛浦公园建设“双拥苑”……这些持续开展的高质量国防教育、爱国主义教育活动，让我市的拥军传统传承不息，拥军氛围更加浓厚，涌现出乔文娟、臧莲凤等一大批全国双拥典型，将“双拥花”浇灌得枝繁叶茂。

进入新时代，我市不仅传承开展支前慰问、激发官兵动力的优良传统，还积极探索创新符合新时期的拥军方法路子，注重社会化拥军助推改革强军，开展网络拥军、法治拥军、协会拥军、行业拥军，全市上下勠力同心续写着更加精彩的拥军故事。

“4年来，我市接收安置退役士兵1000余名，安置随军家属300多名，为1000多名军人子女办理了入学手续。”为了支持军改顺利推进，市委、市政府积极探索构建“政府主导、部门协同、行业支持、全民参与”的大拥军格局，出台和落实10余项针对性政策，有力解决了军人“后路、后院、后代”等问题，现役军人、退役军人和军属、烈属、优抚对象尊崇感、获得感、幸福感不断提升，让驻军时时处处感受到深情和温暖，军民关系更加团结和谐。

情系驻地群众，助力第二故乡经济建设

每当遇到急、难、险、重任务和各类灾害，总有人民子弟兵冲锋在前的身影。

2016年，因207国道洛阳黄河大桥封闭施工，吉利区市民出行难，驻洛某部官兵在孟津县白鹤渡口，架设了我市首座“军建民用”跨黄河浮桥，解决了沿岸村民的出行问题。

在新冠肺炎疫情防控阻击战中，驻洛某部经过连续5天昼夜鏖战，顺利完成我市一所发热患者集中医学观察定点医院闲置楼房的改建任务，可容纳123名发热患者接受医学观察；驻洛某部坚持每天为河科大一附院100余名一线医护人员免费提供两次“专供爱心餐”。此外，我市火车站每天都有民兵执勤，还有2000余名民兵深入社区、街道开展排查、洗消、执勤等。

军爱民、民拥军。多年来，驻洛部队大力发扬拥政爱民光荣传统，积极开展双拥共建活动，发挥优势助力第二故乡经济建设。

今年上半年，位于我市的军事科学院国防工程研究院工程防护研究所在产业扶贫的基础上，拓展消费扶贫思路，以市场价格收购定点扶贫村嵩县闫庄镇裴岭村粮油加工厂滞销的22500公斤面粉，帮助村民渡过销售难关，有力推动当地复工复产。

近年，在市政府和洛阳军分区的协调下，驻洛团以上部队在驻地贫困村建立了28个扶贫点，并结成帮扶对子，帮助贫困山区群众脱贫致富。96606部队仅2018年就投入326万元，先后为洛宁县设立了“助学拥军优属”专项基金，为小界乡祝家园村建设了一个204千瓦光伏电站，建成了村党群服务中心，修通村中道路；96608部队投入600万元，为宜阳县赵保镇马河村整修蔬菜大棚、新建红薯粉条加工厂冷库和马河会议遗址等项目……4年来，驻洛部队共投入资金3600多万元，修建乡村公路160多公里、援建卫生室18个、建设希望小学28所，并捐赠了大量的医疗、教学物资，有力助推了我市脱贫攻坚工作，受到群众广泛好评。

最伟大的力量是同心合力。当前，全市军民正在加快洛阳副中心城市建设的征程中同心浇灌“双拥花”，共同谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。（记者 申利超 通讯员 杨相儒）