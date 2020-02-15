洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

幸福北窑：邻里共奏和谐曲 民族团结心连心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:37

　　“北窑街道大家庭，民族团结心连心。各族群众手拉手，邻里共奏和谐曲。”昨日下午，瀍河区北窑街道办事处金家街社区，76岁的居民王成义念起他写的诗。

　　北窑街道办事处下辖金家街、利民街、夹马营3个社区，辖区共有15个少数民族，回族群众占总人口的20%。大家像石榴籽一样紧紧地抱在一起，发生了不少邻里融洽、民族团结的故事。

　　“小曹，咱们社区的重阳节活动准备的咋样了？”看见社区党委副书记曹木来走进办公室，王成义问道。曹木来笑道：“准备好了，三个社区联合办，热闹着哩。”

　　近年，北窑街道办事处以基层党建为中心，引领民族团结进步工作。2018年，该办事处成立了“红引擎”党建联盟，又在下辖的三个社区建立了“红色驿站”。“红引擎”党建联盟和社区“红色驿站”定期组织居民参观红色教育基地，协调居民的疑难问题，为居民策划精彩活动。

　　“办事处定期开展‘民族团结进步宣传月’等活动，还在瀍河东侧翠阜路设置民族团结进步宣传长廊。”曹木来笑道：“端午节包粽子、中秋节做月饼……每次办活动，大家都尊重少数民族的风俗习惯。”

　　金家街社区有一间爱心鞋垫工作坊，屋子一角堆放着爱心鞋垫，扫二维码可购买。这间工作坊是北窑街道办事处民族团结、守望相助的缩影。

　　53岁的回族群众王巧玲就是受益者之一。她患有侏儒症，一直没有工作，在社区工作人员的帮助下，她加入了爱心鞋垫工作坊。“你瞧，我们做的鞋垫模样好，3个社区的居民都来买。在这儿工作后，我不仅赚到了钱，也感觉自己有价值了。”王巧玲笑道，爱心鞋垫没有标价，大家可以随意支付钱数，社区办活动时，她们1天能赚千余元。

　　浓浓的关爱之情惠及每位居民，一次次互助奏响民族团结的乐章。“大家在一个社区生活，一家人不说两家话！”走进北窑街道办事处下辖的社区，最易听到这样的话。“在基层做民族团结工作，我们要从具体工作做起。”北窑街道党工委书记高峰说，办事处将以“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”为抓手，不断推动各族群众交往交流、守望相助、团结和睦，让民族团结进步之花处处盛开。（记者 何奕儒 通讯员 王少峰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 进入“十三五”以来，洛阳高速公路、...
  • 国内规模最大单系列渣油加氢装置在洛投产
  • 订单量创历史新高 北企集团实现产销“...
  • 年底前，洛阳将在银行开通120个以上公...
  • 数字技术打破空间壁垒 让三大石窟首次...
  • 88岁老兵何水讲述在朝鲜战场上的经历...
  • 2020年“九九重阳节”敬老爱老倡议书
  • 霜降，豫西山区的人们吃这种水果……...
  • 宜阳张坞镇石门村：千亩花菜大丰收 丰...
  • 兴洛湖乐道部分路面下陷、裂缝丨百姓...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月21日
  • · 洛阳市这6个县区可领取免费的儿童营养包
    • 精彩图片
    洛阳：四河同治效果好 ...
    金秋洛城美如画
    洛宁县马店镇关庙村：...
    书香飘进项目一线 洛...
    精彩热帖

    人在秋光中

    色彩斑斓

    昙花白日现

    家中的小猫
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605