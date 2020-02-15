幸福北窑：邻里共奏和谐曲 民族团结心连心

“北窑街道大家庭，民族团结心连心。各族群众手拉手，邻里共奏和谐曲。”昨日下午，瀍河区北窑街道办事处金家街社区，76岁的居民王成义念起他写的诗。

“北窑街道大家庭，民族团结心连心。各族群众手拉手，邻里共奏和谐曲。”昨日下午，瀍河区北窑街道办事处金家街社区，76岁的居民王成义念起他写的诗。

北窑街道办事处下辖金家街、利民街、夹马营3个社区，辖区共有15个少数民族，回族群众占总人口的20%。大家像石榴籽一样紧紧地抱在一起，发生了不少邻里融洽、民族团结的故事。

“小曹，咱们社区的重阳节活动准备的咋样了？”看见社区党委副书记曹木来走进办公室，王成义问道。曹木来笑道：“准备好了，三个社区联合办，热闹着哩。”

近年，北窑街道办事处以基层党建为中心，引领民族团结进步工作。2018年，该办事处成立了“红引擎”党建联盟，又在下辖的三个社区建立了“红色驿站”。“红引擎”党建联盟和社区“红色驿站”定期组织居民参观红色教育基地，协调居民的疑难问题，为居民策划精彩活动。

“办事处定期开展‘民族团结进步宣传月’等活动，还在瀍河东侧翠阜路设置民族团结进步宣传长廊。”曹木来笑道：“端午节包粽子、中秋节做月饼……每次办活动，大家都尊重少数民族的风俗习惯。”

金家街社区有一间爱心鞋垫工作坊，屋子一角堆放着爱心鞋垫，扫二维码可购买。这间工作坊是北窑街道办事处民族团结、守望相助的缩影。

53岁的回族群众王巧玲就是受益者之一。她患有侏儒症，一直没有工作，在社区工作人员的帮助下，她加入了爱心鞋垫工作坊。“你瞧，我们做的鞋垫模样好，3个社区的居民都来买。在这儿工作后，我不仅赚到了钱，也感觉自己有价值了。”王巧玲笑道，爱心鞋垫没有标价，大家可以随意支付钱数，社区办活动时，她们1天能赚千余元。

浓浓的关爱之情惠及每位居民，一次次互助奏响民族团结的乐章。“大家在一个社区生活，一家人不说两家话！”走进北窑街道办事处下辖的社区，最易听到这样的话。“在基层做民族团结工作，我们要从具体工作做起。”北窑街道党工委书记高峰说，办事处将以“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”为抓手，不断推动各族群众交往交流、守望相助、团结和睦，让民族团结进步之花处处盛开。（记者 何奕儒 通讯员 王少峰）