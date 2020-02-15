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消防隐患久拖不改 8家单位登上“黑名单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:29

　　日前，市消防救援支队对今年以来曝光的各类问题开展“回头看”，排查出8家存在消防隐患且久拖不改的单位，并对其进行曝光，以督促相关单位抓紧落实整改。

　　一、瀍河区聚康商务酒店

　　隐患：各楼层常闭式防火门未保持常闭状态，室内疏散楼梯两米内有窗孔洞未封堵，二楼西侧设置员工宿舍等。

　　二、洛阳新欣物流有限公司

　　隐患：店主在经营场所内做饭，楼梯间堆放杂物，楼梯口堆放杂物，私拉乱接电线、电线未穿管保护。

　　三、吉利区云先美发厅

　　隐患：二楼设置床铺两张，住宿区域与经营区域未进行有效防火分隔，场所内部分电器线路私拉乱接。

　　四、中通速递服务有限公司西工区健康东路营业部

　　隐患：电动车充电不规范，安全出口处堆放杂物。

　　五、宜阳县磊诚快捷酒店有限公司

　　隐患：二楼电器线路的敷设不符合规定，室内消火栓无水，疏散楼梯未安装应急照明灯、疏散指示标志。

　　六、伊滨区李村镇快活宾馆

　　隐患：电器线路未穿管保护，缺少疏散指示标志。

　　七、栾川县城关镇春城宾馆

　　隐患：常闭式防火门未保持关闭，三楼疏散指示标志损坏。

　　八、西工区奥林匹克花园小区

　　隐患：私家车占用消防车通道。

　　（记者 魏巍 通讯员 李靖媛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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