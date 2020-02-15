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昊华气体有限公司揭牌成立 特种含氟电子气体项目奠基开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:29

　　昨日，中国化工集团昊华气体有限公司在洛揭牌成立，年产4600吨特种含氟电子气体项目同步奠基开工。这是中国化工集团整合资源优势，做大做强电子气体业务，加快电子特种气体国产化替代的重大举措，将对我市加快构筑全国先进制造业基地、实现转型发展高质量发展发挥重要支撑作用。

　　中国化工集团党委书记、董事长，中国中化集团党组书记、董事长宁高宁，省委常委、市委书记李亚共同为昊华气体有限公司揭牌，并为新建电子特种气体项目培土奠基。

　　电子特种气体被誉为电子工业的“血液”，是半导体、微电子、集成电路等电子信息产业的关键原材料。此次揭牌成立的昊华气体有限公司总部设在洛阳，是由中国化工集团整合洛阳黎明院、大连光明院和成都西南院的气体业务，强强联合成立的专业化电子气体公司。新组建企业将通过气体业务整合、新项目建设等，专注于高端电子特种气体开发研究，着力突破“卡脖子”技术，打造规模化产业基地、含氟气体研发中心和营销中心，致力发展成为全国电子气体业务的领军企业，助推我国电子信息产业加快发展。该企业还将通过自主研发、联合研发、技术引进等方式，不断拓展电子化学品业务，扩大产品组合，逐步打造世界一流电子化学品综合服务商。

　　昊华气体有限公司年产4600吨特种含氟电子气体项目位于吉利区科技园，占地241亩，计划投资9亿元，预计建设周期18个月。该项目将采用自主研发的专利技术，每年新增3000吨三氟化氮、1000吨四氟化碳及600吨六氟化钨的生产能力，对推动我国相应品种电子气体国产化进程、减少进口依赖具有重要意义。

　　中国化工集团、中国中化集团是国有大型骨干企业，一直与洛阳保持良好的合作关系。长期以来，中国化工集团积极推动黎明化工研究设计院深耕河洛大地，为洛阳经济社会发展作出了卓越贡献。此次新企业揭牌、新项目奠基，标志着双方深化合作、实现共赢开启了新航程。洛阳将全方位做好服务，为企业发展、项目建设打造最优营商环境。

　　仪式前，宁高宁、李亚一行先后到黎明化工研究设计院特种化学品科研生产基地、昊华气体三氟化氮生产装置考察调研，详细了解企业科技创新、安全运行、生产经营等情况，勉励企业聚焦国家战略和市场需求，整合技术力量，持续创新创造，奋力闯出一片新天地、创出一派新气象。

　　中国化工集团党委副书记、总经理杨兴强，中国中化集团党组成员、副总经理阳世昊，副市长侯占国等参加活动。(记者　白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩]
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