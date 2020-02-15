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“洛阳创新”助建“华龙一号” 中信重工为国家核电工程研制关键铸锻件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:30

　　近段时间，我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”捷报频传，让中信重工机械股份有限公司全体员工倍受鼓舞、倍感振奋。

　　“华龙一号”全球首堆——福清核电厂5号机组首炉燃料日前正式开始装载，标志着该机组进入主系统带核调试阶段，向建成投产迈出重要一步。

　　与全球首堆正式开始装料几乎同步，“华龙一号”海外首堆——巴基斯坦卡拉奇核电厂K-2机组顺利完成热态性能试验，为后续机组装料、并网发电等重大节点奠定了坚实基础。

　　“华龙一号”是目前世界上先进的核电技术之一，在安全性上满足国际最高安全标准要求，是当今核电市场上接受度较高的三代核电机型之一。作为“国家名片”，“华龙一号”也是我国核电创新发展的重大标志性成果，对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重大意义。

　　中信重工是国内较早专注核电领域、研制核电设备关键铸锻件的企业之一。该公司始终紧跟国家战略需求，牢记“国之重器”责任，主动作为、积极担当，依托中国大型铸锻和热处理中心、河南省大型铸锻件工程技术研究中心等平台优势，紧盯核电关键技术设备的自主创新和瓶颈突破，坚持不懈致力于解决高端核电铸锻件制造的“卡脖子”技术难题，不断为国家重大工程提供一系列优质核电铸锻件产品。其中，作为我国核电走向世界的一个标志，“华龙一号”成为中信重工核电产品发展历程中的最大亮点。

　　在福清核电厂，中信重工陆续为其5号、6号机组核电站的主泵支承，以及锚固件、水分离再热器等重要部件，提供了上支座、管板、主蒸汽进出口接管等42件铸锻产品。

　　在“华龙一号”海外首堆——巴基斯坦卡拉奇核电厂，中信重工相继为其K-2、K-3核电机组的PRS补水箱和支撑设备，提供了上下封头、筒体、人孔盖板、人孔座等60余件铸锻产品。

　　不仅如此，中信重工还为“华龙一号”福建漳州核电厂1号、2号机组核电站，宁德5号机组核电站，惠州1号机组核电站等，提供了蒸汽发生器用锻件、主蒸汽进出口接管等200余件铸锻件产品。

　　今年8月，中信重工采用140吨钢锭，一次性成功锻造出重达72.76吨的“华龙一号”ZH-65蒸汽发生器用管板评定件锻件，为中信重工未来进军“华龙一号”堆型核岛一回路锻件市场，进行大型及超大型核级锻件研制，提供了有力支撑。

　　助建“华龙一号”，建设核电强国，中信重工始终跋涉在创新探索的前沿。该公司凭借持续自主创新积累的“硬科技”实力，不断引领中国核电装备制造技术迭代升级。(记者 赵志伟 通讯员 黄政伟)
[ 责任编辑：席倩倩]
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