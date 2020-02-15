抗美援朝战场上的卫生员谢瑜焕：六次与死神擦肩而过

昨日，记者采访了今年86岁的谢瑜焕老人。当年在战场上，他六次和死神擦肩而过。

谢瑜焕深深敬了个军礼

昨日，记者采访了今年86岁的谢瑜焕老人。当年在战场上，他六次和死神擦肩而过。

小战士被炮弹击中，牺牲在他怀里

谢瑜焕说，他是浙江杭州人，1951年3月参军，1952年7月，他从军分区调到华东军区二十四军七十师二〇八团一营三连任卫生员。当年9月，他随部队从吉林通化集安过鸭绿江入朝作战。

“你知道上甘岭战役吧？十五军打完了以后，上级派我们二十四军接防。”老人说，上甘岭是五圣山南麓的一个村庄，他所在的部队在《朝鲜停战协定》签订前，一直驻守在那里。

有一次修战壕时，兄弟连一个才入伍四个月的小战士不幸被敌人炮弹击中，山很陡，谢瑜焕抱起战友就跑，可当他跑到安全地带时，那个他不知道名字的小战士已经牺牲在他怀里，最后他轻轻为小战士盖上了白布。

因为冒着敌人炮火不怕危险抢救伤员，谢瑜焕荣立三等功一次。

战场上六次遇险，死神与他擦肩而过

“在战场上，您害怕吗？”对于这个问题，老人轻轻摇了摇头说：“等你真正上了战场，就不知道啥是害怕了。”他说，直到双方停战前，无论白天晚上，炮声都没有停过，“就跟炒豆一样”。

老人细数了他在战场上六次与死神擦肩而过的经历。第一次是在接收军火的时候，运军火的车被敌方炮弹击中，死里逃生的他被一发弹片打到腰间皮带上，差一点就进入身体；第二次最为惊险，是他随部队路过五圣山的一座孤山时，一发弹片从他耳边擦过，第二天他才发现单衣的肩膀处少了一块布片；第三次是他和战友们躲在战壕的“猫耳洞”里，当时天下大雨，土一直往下掉，他让战友先走，等他最后刚跑出来，整个洞塌了下来；后来的几次都是他在抢救伤员时，与死神擦肩而过。

“敌人装备好，有飞机大炮还掌握制空权，而我们志愿军擅长夜战、近战和掷手榴弹。”老人说，他们大部分时间都是夜间行动。

他与她通信9年，两人最终喜结连理

1953年7月27日《朝鲜停战协定》签订后，志愿军陆续回国。谢瑜焕随部队驻守在朝鲜黄海北道凤山郡的一个村庄。在那一年时间里，他为村民看病发药，很受当地人尊敬。尤其是只要孩子们放学，总会围在他身边，他教孩子们中文，孩子们教他朝鲜语。

他记得1954年7月他随部队走的时候，因为走得很急，没有时间和孩子们告别。回国后，他给孩子们写信才重新取得联系，后来他们一直通信了一年多，这些信件目前被深圳一家纪念馆收藏。

提到写信，老人说他和爱人也是因为抗美援朝认识的。他记得1953年，他在朝鲜收到了一个15岁家住天津的女初中生的慰问信，两人就这么通过写信认识了，他们的通信一直持续了9年。谢瑜焕退伍回到家乡，成为当地的居委会书记，这位女初中生也变成了高中生、大学生。

1962年，这位女学生大学毕业，两个人在通信9年后终于第一次见面。第二年，他们就结婚了，当时他们一个在大连瓦房店工作，一个在浙江杭州工作。1965年，谢瑜焕的爱人来到洛阳工作，第二年他也调到了洛阳。

“她已走十年了，那些信后来也被家人不小心当废纸卖掉了。”老人说，虽然信没有了，但他们在信里说过的话，他永远记在心里。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图）