来洛阳博物馆，赏敦煌最早洞窟内景

昨日，记者来到洛阳博物馆二楼，在看完该展览的相关简介后，第一个进入的洞窟就是莫高窟第275窟的复制窟。

展品小档案

展品名称：莫高窟第275窟复制窟

年代：北凉时期

形制：长方形殿堂窟

简介：莫高窟第275窟是莫高窟现存最早的洞窟之一，壁画丰富，艺术风格明显，代表了莫高窟早期洞窟的艺术特色。此次展出的洞窟由敦煌研究院顶级画师根据原窟一比一等比例手工绘制复原。

昨日，记者来到洛阳博物馆二楼，在看完该展览的相关简介后，第一个进入的洞窟就是莫高窟第275窟的复制窟。

走进这座洞窟，仿佛来到了色彩斑斓的佛国，正中端坐的是尊交脚弥勒造像。这尊交脚弥勒庄严地坐在狮子座上，高3.4米，是莫高窟早期洞窟中最大的一尊塑像。南北壁上层开列龛，西起第一龛、第二龛均为阙形龛，东侧龛为圆券形龛，阙形龛内塑交脚菩萨，圆券形龛内塑思维菩萨。

“这座洞窟是我们这次带来的三座洞窟中唯一全手绘的洞窟。”敦煌研究院工作人员付华林介绍，虽然这是一座复原洞窟，但是由敦煌研究院的顶级画师在泥版上根据原窟一比一等比例复制，然后将这些泥版带至洛阳，搭建好后，三位画师又手工将边缝勾画，力求精益求精。

大家在欣赏的时候，如果看得仔细，可以看到不同颜料的质感。付华林介绍，除造像外，这座洞窟里还绘制了大量的精美壁画。例如，南壁绘的是佛传出游四门的故事，北壁绘的是本生故事。在北壁的本生故事中，最为人熟知的是尸毗王割肉喂鹰的故事。佛经中说，帝释天为了试验尸毗王是否真诚地“行菩萨道”，与臣属化身为鹰和鸽子，鹰要吃鸽子，尸毗王为了救鸽子不惜割自己的肉喂鹰。画面上，只见尸毗王坐在高方座上，鸽子飞落在他右手掌上，尸毗王左侧一人双手提秤杆，左右各一杆秤，鸽子安卧于左盘内，而尸毗王泰然安坐于右盘中。

因为敦煌地处河西走廊西端，西临古代西域，是当时佛教东传的要道，所以这里现存的最早洞窟对于我国早期佛教石窟编年分期具有重要意义。虽然这组洞窟本身没有年代铭记，但学术界都承认该洞窟是莫高窟最早的一个洞窟。尤其是交脚弥勒的造像艺术属于犍陀罗艺术，这是在中亚出现的希腊化佛教艺术，这也正是外来文化通过丝绸之路在敦煌落地生根的例证。

记者从龙门石窟了解到，龙门的古阳洞、莲花洞、皇甫公窟等大部分北魏时期开凿的洞窟内，也有大量的交脚弥勒菩萨造像。北魏太延五年(公元439年)，北魏太武帝拓跋焘攻克北凉都城姑臧(今甘肃武威)，灭掉了北方当时唯一的戎狄政权北凉，统一北方。55年后，他的玄孙拓跋宏迁都洛阳，开启了历史新的一页。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图）