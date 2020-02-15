洛阳出台推进新型基础设施建设实施方案 今年新建20个智慧停车场

以5G、大数据中心、人工智能等为代表的新型基础设施建设，已成为未来中国经济社会发展的重要支撑。近日，我市出台《2020年洛阳市推进新型基础设施建设实施方案》，为全市新基建提速发展绘下蓝图，其中多项规划内容与居民生活息息相关。

以5G、大数据中心、人工智能等为代表的新型基础设施建设，已成为未来中国经济社会发展的重要支撑。

近日，我市出台《2020年洛阳市推进新型基础设施建设实施方案》(简称《方案》)，为全市新基建提速发展绘下蓝图，其中多项规划内容与居民生活息息相关。

实现市区及县城建成区5G网络全覆盖，完善智慧文旅等多个应用场景建设

在智慧车站，乘客只需动动嘴就可以轻松购票；来到景区，游客可以根据智慧停车场的指示选择最合适的停车地点；连接网络，顶级医疗专家能“面对面”解答你的健康疑惑……这些都是新基建领域5G和大数据技术发展的功劳，此次《方案》特意针对这些方面作出具体部署——

在5G等网络基础设施建设应用领域，我市将扩大5G基站建设规模，扩大千兆网络入厂园、入社区、入户覆盖面，在2020年新建5G基站2900个，全市5G基站总量突破4000个，实现市区及县城建成区5G网络全覆盖。

针对智慧文旅，我市将在龙门石窟等重点旅游景区推进人流预警管理、智慧停车、云上推介、高清视频拍摄等5G特色应用，在2020年建成龙门石窟等“5G+”智慧景区应用试点项目。

在智慧医养方面，我市将推进实体医院开展互联网诊疗服务，建设互联网医院，建设公共卫生大数据中心、智慧养老服务平台，在2020年，完成市级养老服务信息平台建设，启动洛阳市中心医院5G教学应用试点建设，完成“健康洛阳”App(电子健康卡)对接“洛康码”平台，实现卡码融合应用。

在智慧市政建设上，我市将在2020年完成智慧路灯监控平台建设和1万盏老旧路灯改造任务，新建20个智慧停车场。

发力城际交通谋划，推进智能公交项目建设，年内完成100个智能公交站牌建设

除了搭载5G网络建设的高速信息公路，城际高速铁路和城际轨道交通也是新基建的组成部分，在现代都市发展中起着重要作用。

根据《方案》，我市将构建完善多层次轨道交通网络，推动洛阳铁路枢纽总图规划年底前获得国铁集团、省政府联合批复，力争郑登洛、郑巩洛城际铁路早日开工建设。

在谋划组团轨道交通互联互通上，我市将优先实施洛阳—吉利、洛阳—新安的市域轨道交通建设，抓紧谋划洛阳市区至偃师、宜阳、伊川等组团之间的市域轨道交通建设，确保地铁1号线12月前开展联调联试，2号线9月“洞通”、12月前“轨通”。

去年8月，洛阳智能公交项目正式启动建设，可通过车辆网、云计算、大数据分析等技术手段，进行公交运营监管、客流排班、出行服务、驾驶行为分析、视频监控等。今年，我市将继续构建全市智能公交体系，推进轨道交通数据中心建设，谋划多元化电子支付、5G、人工智能等技术在施工、调度、客服等环节的部署应用，推动交通枢纽站场“5G+Wi-Fi”网络全覆盖，在2020年完成100个智能公交站牌建设。

增强“洛快办”App服务能力，积极培育新基建专项人才

此次《方案》还针对大数据、充电桩和人才培育等方面提出了发展规划。

为进一步深化大数据应用，我市将在2020年完成洛阳智慧云平台主体建设，推广完善“洛快办”App，在首批推出600多项政务服务事项的基础上，陆续接入人社、公安、住建等热点服务，增强服务能力。

随着新能源汽车的广泛使用，充电设施建设近年越来越成为群众生活的“刚需”。《方案》针对新能源充电桩服务网络建设，提出要推动电动出租车、电动网约车、电动环卫车的普及和应用，通过3年建设期，全市新增集中充电站7座以上，新增公共充电桩9500个以上。

此外，在新基建人才培育上，我市将支持华为公司与洛阳理工学院等高等院校合作成立鲲鹏产业学院，培养鲲鹏技术应用型人才，同时鼓励市内高校、职业技术院校增设或调整相关专业，按需教学，届时将有越来越多的新基建人才实现“洛阳造”。（记者 陈曦 通讯员 高遵伯）