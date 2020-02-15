煤矿工人工资刚到账 好友父子俩合谋将钱盗光

“田某和王某是工友也是同乡，俩人日常关系不错。”近日，新安县公安局正村派出所所长邢皓说，田某是一名矿工，工资卡丢失后也没挂失。王某捡到并获知密码后，竟跟儿子合谋将卡上刚到账的5800元工资盗走。

“田某和王某是工友也是同乡，俩人日常关系不错。”近日，新安县公安局正村派出所所长邢皓说，田某是一名矿工，工资卡丢失后也没挂失。王某捡到并获知密码后，竟跟儿子合谋将卡上刚到账的5800元工资盗走。

9月17日上午，邢皓接待了来报警的田某。田某是洛宁人，在新安县一家煤矿打工，1个多月前，他的工资卡丢失，当时想着卡里没钱，就没办挂失。9月16日上午，他收到短信通知5800元工资到账，他还没来得及补卡，卡里的钱很快被人取走。

邢皓与同事分析认为，此案很可能是熟人所为，调取银行卡的交易信息与监控发现，钱从三门峡一家银行的ATM机上被取走，取款人为一名男子。民警让田某辨认，他认出对方竟是工友王某的儿子。

10月13日，邢皓与同事将王某抓获，他儿子后来主动投案。原来，田某与王某很早认识，平时关系不错，之前田某使用银行卡进行还款操作时，密码不慎被王某知晓。王某捡到田某的银行卡交给了儿子，让儿子将田某卡内的钱取出。目前，王某及其儿子因涉嫌盗窃被刑事拘留。

民警提醒，银行卡密码等个人信息一定要保密，且一旦卡丢失及时挂失补办，以免被不法分子钻空子。（记者 魏巍 通讯员 高铎）