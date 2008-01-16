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因琐事打伤他人致死后　他亡命21年依然难逃法网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-23 08:19
民警将犯罪嫌疑人王某（左四）押解回偃师

　　近日，偃师警方在追凶21年后，成功将打伤他人致死的犯罪嫌疑人王某抓获归案。1999年10月17日夜，因朋友在饭店的厕所内唱歌，被他人调侃而起争执，王某和朋友高某持钢管及刀具将对方打伤致死后逃跑。

　　因琐事打伤他人致死后，他连夜潜逃

　　14日，在偃师市城关镇新新村，戴着手铐的王某，跟随民警到曾经的案发地指认现场。已过去21年，41岁的王某已想不起作案时的具体位置，只能在民警提醒下一一辨认。

　　1999年10月17日夜，20岁的王某和朋友高某在案发地一饭店聚餐，席间，俩人一前一后去饭店厕所方便，其间，高某唱歌遭另一男子调侃。而后两拨人在饭店外因此发生口角继而引发肢体冲突，王某、高某持钢管和刀具等，将对方一伙人中的一人打伤致死后潜逃。

　　案发后，偃师警方成立专案组，按照伤者指认以及现场遗留的物证，很快锁定犯罪嫌疑人王某和高某。很快，高某到案，王某却走上了逃亡路。

　　追凶21年，外地这个惯犯和他有点像

　　命案发生后的21年间，专案组民警换了一拨又一拨，从未放弃对王某的追逃，也曾奔赴多地，但一次次落空。

　　今年9月，在市公安局刑侦支队技术支持下，偃师市公安局专案组民警通过人像比对发现，王某很可能是换了假身份的邱某，俩人体貌特征极其相似，邱某曾被南阳市警方多次打击处理，多在安徽省及我省许昌、南阳等地活动。

　　10月11日，专案组民警赶赴南阳，对邱某的相关情况深入摸查。经核实，2004年，邱某在许昌因抢劫被判刑11年，2011年底出狱。2018年，邱某在南阳又因非法拘禁被判刑10个月。

　　调查期间，民警发现一个细节，邱某此前在多次接受警方审讯时交代，他老家在安徽，自幼被一名拾荒人收养，长年没有户籍信息，同时，他屡次被警方打击处理，但出狱后未按规定补办户籍，邱某似乎有意在隐瞒个人身份。

　　忽然听到民警唤他名字，他转身伸出了双手

　　经过2天摸排，民警锁定邱某在南阳的活动范围，并在他经常出现的宛城区仲景北路附近蹲守。

　　14日11时许，民警发现邱某，并跟踪他来到一间民房，在他打开房门的一刻，民警突然叫了一声“王某！”对方愣了一下，缓慢转身后伸出了双手。

　　民警在现场进行简单讯问得知，邱某正是逃亡多年的王某，他对1999年将人伤害致死的犯罪事实供认不讳。

　　案发后，王某先是逃到南方，但因不敢使用自己的身份，一直没有正当工作，也辗转去过很多地方躲藏，用三四个假名字来躲避警方追查。最终，他选择在离家近的许昌、南阳等地，长期跟随社会闲散人员打杂，即便谈了女友，也始终不敢提结婚的事……

　　当天，民警带王某到租住地拿个人物品，王某的女友接通知将收拾好的衣物送来，隔着警车的车窗，她表情呆滞地看着他。“别等我了，今后你该过自己的日子，就过自己日子！”王某说。

　　话音落下，车窗内外撕心裂肺的哭声、哀号声混杂一起……目前，该案在进一步侦办中。（记者 王博东 通讯员 姚红燕 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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