央媒观洛｜人民日报：“洛阳制造”势头强劲

作为老牌工业城市，洛阳全市规模以上工业企业达到1796家，锂电池等14种产品占国内市场份额一半以上。如何加快新旧动能转换，构筑全国先进制造业基地？面向市场，不断调整产业结构；围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链；形成产业集群，打开国际市场……如今，“洛阳制造”正迈向高质量发展。

10月23日人民日报刊发题为《1—8月，制造业对洛阳市规模以上工业增长贡献率达129%——“洛阳制造”势头强劲》文章，本网全文转发。

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作为老牌工业城市，洛阳全市规模以上工业企业达到1796家，锂电池等14种产品占国内市场份额一半以上。如何加快新旧动能转换，构筑全国先进制造业基地？面向市场，不断调整产业结构；围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链；形成产业集群，打开国际市场……如今，“洛阳制造”正迈向高质量发展。

3分钟加氢续航、5G+远程指挥，无人驾驶“超级拖拉机”颠覆人们的印象；

5秒定位调整、0.3毫米精度控制，工业机器人灵敏扫描工件，助力智能工厂；

能爬坡越障、可喷射12米水雾，防疫机器人“小黄人”作用不小……

走进古都洛阳，一个个制造业新亮点令人目不暇接，一条增长曲线更为抢眼：今年1—8月，制造业对当地规模以上工业增长的贡献率达到129%。数据表明，“洛阳制造”势头强劲。

“逆势飘红的数据，源于洛阳抢抓中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略机遇，落实省委和省政府工作部署，把制造业高质量发展作为主攻方向，加快推进洛阳中原城市群副中心城市建设。”河南省委常委、洛阳市委书记李亚说。

老产业提质，新产业做强

制造业，是洛阳的一块“金字招牌”。

早在“一五”时期，洛阳就是全国8个重点建设的工业城市之一，曾生产出我国第一批汽车变速箱轴承、第一台履带式拖拉机。如今，“洛阳制造”声名日隆。全市规模以上工业企业达到1796家，锂电池等14种产品占国内市场份额一半以上。

制造业铿锵前行，也面临诸多挑战。传统产业比重偏高、高技术产业增加值占规模以上工业比重偏低，高质量发展亟待新动力。如何加快新旧动能转换，构筑全国先进制造业基地？

“我们面向市场，危中寻机，把适应性调整和战略性调整结合起来，不断调整产品结构、产业结构。”李亚说。

作为“洛阳制造”的一张名片，中信重工股份有限公司昂首探路。去年底，中信重工为福建漳州的一个海上风电项目提供液压打桩锤关键锻件。董事长俞章法发现商机：我国液压打桩装备缺口较大。一个锻件可能延伸出一个新产业。在海上风电装备领域，俞章法下决心“摸摸高”。

公司抽调30多名员工常驻漳州，日夜奋战，仅用两个多月，建成第一条生产线。“1月份签约，4月份投产，目前订货合同10多亿元，远超预期。”俞章法说。

以中信重工为代表，洛阳提质“老产业”，做强新产业，而其背后，是联企、入企、惠企、助企的“硬核”举措。今年以来，洛阳聚力产业提质等“五提”行动，建设洛阳高端装备制造、洛阳轨道交通等六大产业园区；谋划实施441个制造业高质量发展项目，总投资2400多亿元；实施325个绿色化、智能化、企业技术改造项目，总投资533.4亿元。积极落实“惠企”政策，累计帮助各类企业融资490.8亿元，各类惠企政策为企业减负40.18亿元。

产业链求新，创新链求实

步入洛阳单晶硅集团，产品展台上，银色5英寸、6英寸、8英寸单晶硅材料棒十分耀眼。硅材料棒、硅抛光片、集成电路……一件件产品，标注了这家企业的辉煌。

“论起4至6英寸电路级硅抛光片，我们在国内市场的占有率排名领先。然而，前有标兵，后有追兵，必须苦练内功，向科技高峰发起冲锋。”集团董事长张军强说，8英寸、12英寸硅抛光片价值更高，科研小组从零做起，测量、设计、绘图，直到加工成型，研发了60多个配件，所生产的8英寸单晶硅棒达到世界顶尖水平。

围绕产业链部署创新链，洛阳优势独特。

全市拥有国家重点实验室7个，省部级科研院所、国家级创新平台均占河南省的1/3，研发投入强度居河南首位，技术研发潜力巨大。洛阳正把雄厚的科研力量转化为丰硕的科研成果和现实生产力。

围绕创新链布局产业链，洛阳蹄疾步稳。

郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区里，一群来自清华大学等高校的年轻人托起“洛阳智造”的梦想。他们汇聚在清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地，致力攻关关键技术、搭建共性技术平台，发起建成国家先进轨道交通装备创新中心和国家农机装备创新中心，重点围绕机器人与智能制造、轨道交通、先进农机装备等，承担10个省部级以上项目，与1722家企业建立联系，储备30多个可转化技术项目。

“我们给郑州煤矿机械集团的机器人加上视觉系统，可以快速扫描定位工件，自动规划切割路径；给益海嘉里集团专门设计了高级生产排程系统，给中航光电规划设计了智能工厂，一批产品、服务应用前景广阔。”清洛基地副主任邹怡蓉说。

“引进来”添活力，“走出去”打品牌

洛阳不沿边，不靠海，一度经济外向度偏低。而今，对外通道持续拓宽，自由贸易区、跨境电商综试区“龙头”平台陆续建成，洛阳的吸引力倍增。

高水平“引进来”，形成一批产业集群。

格力空调洛阳基地的生产线上，压缩机、电机、电器盒、四通阀、隔音棉……一个个工位，忙碌不停。机械手臂自动转、自动停，把一根根钢管折弯，变成管路四通阀，代表行业“一流自动化生产”新高度。

“总投资30亿元、目前国内智能化程度最高的专业空调生产项目落子洛阳，不仅出于区位的考量，更看中市场优势、产业基础。”格力电器(洛阳)有限公司副总经理周瑞文说，项目全部达产后，年产值预计可达100亿元，年税收超4亿元，提供超4000个就业岗位，吸引大量产业链上下游配套企业集聚，由一个企业形成一个园区，带动一个产业集群。

高水平“走出去”，打开一片国际市场。

今年8月，洛阳发出首趟中欧国际集装箱货运班列，又打开一条国际开放大通道。这趟班列从东方红(洛阳)国际陆港驶出，经满洲里出境，驶向俄罗斯巴尔瑙尔。车上搭载的货物装满10节集装箱，是中国一拖出口俄罗斯的大马力轮式拖拉机。经过约7000公里行程，历时20天左右，列车抵达终点，让俄罗斯客户感受到“洛阳制造”的魅力。

融入共建“一带一路”，中小企业也开启国际市场新空间。

洛阳天久科技有限公司是一家外贸出口企业，产品外销超过八成。今年上半年，受疫情影响，天久公司采购渠道受限。公司及时调整市场策略，积极开拓俄罗斯、南亚等市场，业绩出现逆转，销售收入不降反升。

从吸引更多中高端项目落地，到推动优质产能和装备走向世界大舞台、国际大市场，把品牌和技术打出去，洛阳正用开放这一“引擎”，推动制造业势能跃升。（人民日报记者 龚金星 马跃峰 朱佩娴）