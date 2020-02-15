央媒观洛｜从“九龙治水”到“四水同治”——洛阳治水兴水实践观察

洛阳因水得名，因水而兴。但过往一段时期，“九龙治水”管不好一条河，乱排、乱采、乱堆、乱建现象在当地河湖溪涧常见，毁了河流生态，误了河道安全。近年来，洛阳推进水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”，抓好大保护，推动大治理，“水清、岸绿、路畅、惠民”的生态河、幸福河成为洛阳治水新图景。

洛阳因水得名，因水而兴。但过往一段时期，“九龙治水”管不好一条河，乱排、乱采、乱堆、乱建现象在当地河湖溪涧常见，毁了河流生态，误了河道安全。近年来，洛阳推进水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”，抓好大保护，推动大治理，“水清、岸绿、路畅、惠民”的生态河、幸福河成为洛阳治水新图景。

把脉全域探根源 斩断河流污染源

深秋时节，洛阳市区的瀍河汇入洛河河口处，层叠的草地、灌木、绿树点缀瀍河两岸。傍晚时分，岸边垂钓的市民星星点点，步道上漫步的游人散落林间。

瀍河发源于洛阳市孟津县。“虽然叫河，但泉眼干涸近40年，污水处理厂排放的中水是主要水源。”孟津县瀍河综合治理指挥部办公室副主任李帅说，每天近3万吨中水排入瀍河，尽管处理标准达到一级A，但与地表水五类标准相比仍有差距，瀍河实际上是一条排水沟，水质常年劣五类。

洛阳人曾把瀍河叫作“臭水沟”，瀍河入洛河河口处长期是烂泥滩，水有异味，垃圾遍地。

瀍河的治理困局也是洛阳治水难题的缩影。洛河、伊河、涧河、瀍河是洛阳的主要河流。虽然治河治水从未中断，但“九龙治水”管不好一条河，水污染是首要治理难题。

近年来，洛阳推行河长制的同时，提出“四水同治”。瀍河治污，重在源头治理。2017年以来，孟津沿29.6公里河道拆除67家养殖场，封堵10个排污口，为污水处理厂配套建设3.8万平方米人工湿地。李帅介绍，经湿地深度净化后，中水中总氮、总磷、氨氮、COD等指标大幅下降，水质达到地表水三类，瀍河由此恢复为清水河。

如今，瀍河入洛河河口处的洛阳八小景之一——“瀍壑朱樱”迅速走红，不仅成为市民休闲好去处，每年樱花、牡丹绽放时，引得众多游人醉。

综合治理强筋骨 恢复河流好生态

截污治污只是河流治理的第一步，水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”是洛阳治水的要义所在。

为了治水兴水，洛阳坚持伊、洛、瀍、涧“四河同治”，四河沿线360个排污口全部截流，河渠两岸城区段截污管道全覆盖，新建污水处理厂38处，完成65个沿河村庄整治，河道治理线内拆迁腾地、退田还河，斩断河流污染源。

针对水源不足、河岸不绿、堤防不牢、设施不全、道路不畅的问题，洛阳通过引水补源、河道治理、生态绿化、完善路网等举措同步治理。

从洛阳城区出发，驱车沿洛河前往宜阳县，20余公里河道两岸堤防完整，草木层叠，步道贯通，游园散布。这条绿色长廊上抵洛宁县，下接洛阳城，成为一道亮丽风景。宜阳县水利局总工程师王宜涛说，经过疏浚河道、加固堤坝、平整河床，县城段的防洪标准已由最初的不足5年一遇提高到50年一遇。

在洛阳市伊川县，绵延41.3公里的伊川伊河国家湿地公园(试点)即将接受验收。创建伊川伊河国家湿地公园5年来，当地取缔34家采砂场、40家散乱污企业，建设5座污水处理厂，逐步恢复水生态，伊河水质常年保持在地表水三类以上。伊川伊河国家湿地公园(试点)管理处主任李亚宾介绍，5年来，鸟类资源增加17种，植物增加175种，其中不乏银杏、水杉等一级保护植物，中华秋沙鸭、黑鹳等一级保护鸟类。

近年来，洛阳完成河道综合治理225.7公里，建成5项引水补源工程，并沿河建设500余公里绿色生态走廊。如今，洛阳境内洛、伊、瀍、涧四河水质基本保持在地表水三类以上。

保护利用相结合 景美宜人惠两岸

66岁的洛阳市洛龙区李楼镇夏庄村党支部书记海国建，见证了环境改善给村里带来的变化。3年前，夏庄村紧挨伊河的河滩地上还有80余家养殖场、砂石厂等散乱污企业，沟渠里的猪粪下挖1米不见底，河滩里的采砂沟深达10米。

“沟渠里是黑臭水体，河滩地里没法进人。”海国建说，往前几年，拆散乱污企业抵触很大，现在谁敢排污，老百姓第一个不答应，要问一句“猪场污染不污染，你家吃水不吃水”。

取缔夏庄村的散乱污企业、新建污水处理设施后，李楼镇还在河滩地上种草栽树，将污水处理厂直排伊河的中水引入河滩，在伊河北岸造出900多亩人工湿地。中水绕了几道弯，经过水草、林木的涵养净化，水质更好了，搭配上亭台步道，初步形成水系景观，夏庄村边上“长”出个大公园。海国建说，这里成了周边村民散步、跳舞的大游园。

伊河北岸的李楼湿地仅是洛阳市统筹推进“山、水、田、园、林、路、城”综合治理的一小部分。河流治理的最终目的还是改善环境，造福人民。近年来，仅在洛阳城区就沿洛河形成绵延42公里的洛浦公园，沿伊河形成绵延30公里的伊水游园，完成28处游园、湿地建设，居民“开窗见绿，出门进园”的目标基本实现。（新华社记者韩朝阳、袁亨瑞）④