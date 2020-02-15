他在主席台一亮相，现场沸腾了！

今日上午，为期3天的第四届全国催化裂化技术交流大会暨炼油反应工程重点实验室2020年学术论坛在洛阳开幕。

今日上午，为期3天的第四届全国催化裂化技术交流大会暨炼油反应工程重点实验室2020年学术论坛在洛阳开幕。

此次活动由中国石油和石化工程研究会、河南省石油学会、中国石化炼油反应工程技术研究重点实验室、中石化炼化工程(集团)股份有限公司共同主办。会上，来自中国石化、中国石油、中国海油、中化集团、南京大学、西安交通大学、天津大学、中国石油大学以及中信重工等石化装备制造企业的专家学者、企业代表，围绕如何用前沿科技提升炼油和催化裂化、助力炼化企业转型发展，碰撞思想火花，畅谈未来发展。

催化裂化是石油炼制的关键技术。陈俊武院士正是我国催化裂化工程技术的奠基人。55年前，由他领衔设计的我国第一套流化催化裂化装置在抚顺投料试车成功，一举打破西方垄断，带动我国炼油技术一举跨越近20年，被誉为新中国炼油工业的第一朵“金花”。经过半个多世纪的发展，我国现有流化催化裂化装置200套左右，2019年加工量2亿吨以上，稳居全球第二位。现在，我国有70%的车用汽油是通过催化裂化技术加工而成的。

开幕式上，93岁的“时代楷模”、中国科学院院士陈俊武登台致辞，寄语年轻一代接力奋斗、追梦石化，不断把我国炼油工业推向前进。

当陈俊武院士与其学生代表以及今年新入职催化裂化设计研发岗位的青年代表同时亮相主席台，现场沸腾了，大家纷纷拿出手机，记录四代催化裂化科技工作者同框的历史瞬间。(洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 王娅 苏秦豫 文/图)