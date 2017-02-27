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注意！洛阳人不能再任性使用这些塑料袋了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-22 19:55

　　注意，洛阳人不能再任性使用这些塑料袋了——

　　厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋，全省立即执行禁限！

　　厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，全省立即执行禁限！

　　以医疗废物为原料制造塑料制品，全省立即执行禁限！

　　今日，洛报融媒记者从市发改委获悉，日前，省发改委、省生态环境厅印发关于扎实推进塑料污染治理工作的通知，明确上述我省相关塑料制品禁限管理细化标准。

　　“根据上级要求，9月中旬，我市印发《洛阳市加快白色污染治理实施方案》，10月底前，我市各县(市)区人民政府要研究出台本地加强塑料污染治理工作方案，细化细分任务到乡镇、街道。”市发改委资源节约和环境保护科科长王广成说，根据要求，相关部门要对商场超市、集贸市场、餐饮行业等重点领域禁限塑推进情况开展专项执法检查，确保如期完成2020年底塑料污染治理各项阶段性目标任务。

　　王广成介绍，省发改委、省生态环境厅关于扎实推进塑料污染治理工作的通知，明确我省相关塑料制品禁限管理细化标准——

　　厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋

　　禁止生产和销售用于盛装及携提物品且厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋，全省立即执行。

　　厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜

　　禁止生产、销售以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于0.01毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜，全省立即执行。

　　以医疗废物为原料制造塑料制品

　　禁止以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类名录》等管理的医疗废物作为原料生产塑料制品，全省立即执行。

　　不可降解塑料袋

　　商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止提供使用用于盛装及携提物品的不可降解塑料袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。不包括基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等。从今年年底开始，郑州、洛阳、濮阳、许昌等4个试点市城市建成区全面禁止、限制使用不可降解塑料袋。

　　一次性塑料餐具

　　餐饮食堂服务禁止使用一次性不可降解塑料刀、叉、勺，不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具。从今年年底开始，各省辖市、济源示范区城市建成区、景区景点全面禁止、限制使用一次性塑料餐具。

　　“通知提出，在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等重大突发公共事件期间，用于特定区域应急保障、物资配送、餐饮服务等的一次性塑料制品免于禁限使用。”王广成说。

　　王广成说，我市将建立加快白色污染治理联动工作机制，下一步将在社区、车站、商场、超市、药店、集贸市场等人口流动性大、一次性塑料制品使用量大的场所张贴宣传画，引导社会公众主动参与，自觉形成绿色生活方式。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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