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百岁老人玩“数独” 被年轻人称为“偶像”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-22 19:00

　　涧西区重庆路街道重一社区的百岁老人徐锺英，和其他老人不太一样。除了每天读书、看报和散步之外，老人最大的爱好是玩“数独”。

　　“数独”是啥？它是起源于18世纪瑞士的一种高难度数学逻辑游戏。按照游戏规则，玩家需要根据9×9盘面上的已知数字，推理演算出所有剩余空格的数字，并且满足每一行、每一列、每一个粗线宫(3×3)内的数字均含1至9，还不能重复。

老人的“数独”游戏盘

　　今天上午，洛报融媒记者在位于涧西区建设路的康颐养老康复中心见到了徐锺英老人。身着大红色外套，一头白发梳得整整齐齐，口齿清晰——这是初见老人时的印象。当时，老人的腿上放着一个“数独”游戏盘，她正一边摆放数字，一边和身旁的伙伴讲解。“这个地方有2了，这一排，这一列，都不能再有这个数字了。”虽然老人讲得津津有味，和她挨着的另一位老人却笑着说“听不懂，太难了”。

老人正在给旁人讲解“数独”游戏玩法

　　“明年3月，我就整100岁了。”交谈中，徐锺英的思维很清晰。她说，自己退休前常年在我市一家大型国有企业担任会计，对数字非常敏感。受职业习惯的影响，退休后她迷上了拼图、华容道等益智类游戏，家里仅拼图就有40多套，其中有不少是1000块的高难度拼图，往往需要花费一天时间才能拼好。

老人正在玩“数独”游戏

　　大概在10年前，徐锺英偶然得知了“数独”这种游戏，便找来讲解书籍，自己开始慢慢摸索。记者看到，一本厚度约5厘米的《数独游戏·思维游戏·科学游戏》书籍已经纸张泛黄，可以看出被翻阅了很多年。记者留意到，有人拿起翻看之后随手放到一旁，老人就会赶紧让对方把书拿过来。“年轻人说，这是我的‘通关秘籍’，啥时候也不能弄丢了。”徐锺英笑着说。

老人和旁人下象棋

　　“有时候其他老人家里孙子、孙女过来探望，看到百岁老人玩‘数独’，都说‘太厉害了，简直是偶像。’”养老康复中心一位工作人员说。负责照顾徐锺英日常生活起居的护工告诉记者，老人清晨6时30分起床，吃饭、散步之后，有时看书、读报，有时和伙伴晒太阳或者聊天，但是玩“数独”游戏是每天必不可少的项目，经常一坐就是一个多小时。“刚开始，我是想锻炼脑子不‘生锈’。”老人说，没想到越玩越有意思，怎么也玩不够，就这么坚持下来了，“现在我眼不花，耳不聋，身体也没什么大毛病，这个游戏玩得好，推荐老年人都试试。”对于自己的这一爱好，徐锺英老人很骄傲。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 吕燕/文 记者 李卫超/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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