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普查员上门普查 市民可先看看证件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-22 18:58

　　普查指导员、普查员作为人口普查工作的生力军，对普查工作的开展起着举足轻重的作用，选聘出一支高素质的“两员”队伍是人口普查的关键环节。普查指导员和普查员是如何选聘的？工作职责有哪些？洛报融媒记者对此进行了采访。

　　市统计局相关负责人表示，《第七次全国人口普查方案》明确规定县级人民政府负责普查指导员和普查员选聘工作。普查指导员和普查员可以从党政机关、社会团体、企业事业单位借调，可以从村民委员会、居民委员会或者社会招聘，也可以充分发挥网格员、物业人员等的积极作用。同时，国家鼓励符合条件的公民作为志愿者参与人口普查工作。

　　选聘的普查指导员与普查员，还必须通过强化业务培训，考核合格后方可胜任普查工作。培训采取面授和在线学习相结合的方式进行，内容主要围绕普查指导员和普查员承担的工作任务、工作职责，以及如何使用电子采集设备和如何填好普查表来进行。培训结束时，还要对普查指导员和普查员进行普查业务能力测试，经考核合格并签订保密协议后，由县级以上普查机构颁发全国统一的证件。

　　该负责人表示，普查指导员的主要工作职责是对普查员的工作进行组织、指导、检查和质量控制，保证普查员的各项工作按时完成，质量达到规定的标准；负责普查长表登记工作；向普查对象宣讲人口普查的目的、法律依据以及人口普查对象的权利和义务；严格遵守统计法律法规及保密规定。

　　普查员的主要工作职责是按照工作要求，负责普查摸底、入户登记、复查等工作；向普查对象宣讲人口普查的目的、法律依据以及人口普查对象的权利和义务；严格遵守统计法律法规及保密规定。

　　该负责人表示，“两员”执行人口普查任务时，应出示普查指导员证或普查员证，住户可以先验明普查员身份，然后请普查员进入家中进行登记；入户访问调查时，应向普查对象说明人口普查的目的、法律依据以及普查对象的权利和义务；对在人口普查中所知悉的普查对象个人信息要履行保密义务。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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