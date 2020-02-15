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路遇伤者，洛阳公交车长停车为120开辟救援空间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-22 16:48

　　“大美洛阳的感人一幕。”“这些可爱的人！”今天，洛阳公交车长、公交安全员、环卫工人合力协助120医护人员搬运伤者的视频在网上受到不少网友点赞。

　　10月20日9点10分左右，市公交集团26路车长王毅驾车由北向南行驶至王城大桥时，看到前方不远处发生了一起交通事故：伤者躺在道路中间，救护车也已到达事发地点。但由于伤者和救护车一个在辅道，一个在干道，中间隔着护拦，医护人员要将伤者移动到救护车上，必须要抬着担架跨越一米多高的护栏。当时，事发路段车辆来来往往，医护人员没有安全的救援空间，只能暂时等待车辆通过。

　　看到这一情景，王毅决定将公交车停到事发地点后面，挡住后车，为医护人员开辟出救援空间。随后，他拉好手刹，告知车上乘客需要下车支援，请大家耐心等待。

　　这时，正在此处执勤的市公交集团三分公司安全员牛海滨、史彦虎和一名环卫工人看到后也过来帮忙。大家齐心协力，将担架抬起，从护栏上方将伤者成功抬到了救护车上。

　　伤者上车后，他们才又继续投入到了自己的工作中去。

　　面对网上的点赞和表扬，32岁的公交车长王毅说：“这是该做的，路遇别人有危难，该出手时就得出手。”(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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