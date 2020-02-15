霜降，豫西山区的人们吃这种水果……（二十四节气与洛阳）

明日是霜降，这是一年中的第18个节气，也是秋季的最后一个节气。

明日是霜降，这是一年中的第18个节气，也是秋季的最后一个节气。

时至暮秋，天气渐冷，早霜始降，距冬日仅一步之遥。洛阳市著名民俗学家刘百灵说：“霜降是一个反映气候变化的节气。”霜降表示天气渐冷，开始降霜的意思。

《月令七十二候集解》中提道：“九月中，气肃而凝，露结为霜矣。”意思是说“霜降”表示天气逐渐变冷，露水凝结成霜。

这也说明古人认为霜不是像雪一样从天上降下来的，而是露水遇到寒冷的阴气凝结成。因为这个时节气温骤降，空气中的水蒸气在地面或者植物上直接凝结形成细微的冰针，有的还会成为六角形的霜花。

气象学上，一般把秋季出现的第一次霜叫作“早霜”或“初霜”，因为这个时候菊花盛放，也有把早霜叫“菊花霜”。春季出现的最后一次霜则被称为“晚霜”或“终霜”。

刘百灵说，“霜降始霜”反映的是黄河流域的气候特征，但就中国大部分地区来说，霜降是寒气到来的日子，所以会有这样的民谚“节气到霜降，种麦就慌张”。

作为秋天的最后一个节气，霜降是秋收的尾巴，因为许多作物经不住霜打，霜降到来之际需要及时收割，否则就会受到冻坏的伤害。

霜降时节降不降霜，对农业生产很重要。河南有农谚“霜降见霜，米烂粮仓；霜降不见霜，粮贩像霸王”。这说的是霜降这天如果降霜，来年丰收的粮食多的吃都吃不完，甚至会烂在粮仓里；霜降这天如果不降，来年粮食就会歉收，粮贩会像霸王一样，粮食价格只涨不降。

在众多秋季的节令果蔬中，柿子是霜降节气最有代表性的食物了。柿子口感滑嫩软甜，做成柿饼更是甜美可口。不仅如此，暮秋时节，火红的柿子缀满枝头，远远望去宛若片片红霞，不知勾起多少人的乡愁。

民谚有云：“白露打核桃，霜降摘柿子。”在我市栾川县的“农历二十四节令”中，就有霜降“吃柿子”习俗。霜降时节，柿子经霜成熟，栾川人有霜降吃柿子习俗，延续至今。如今当地仍有“霜降吃柿子，不会流鼻子(鼻涕)”的谚语。

值得一提的是，霜降前后一个重要的中华民族传统节日重阳节。重阳有时在寒露节气，有时在霜降节气，甚至有时重阳还会与霜降在同一天。今年的霜降是23日，两天后也就是25日星期日便是重阳节了。

重阳节又名重九节、登高节、菊花节、茱萸节等，从这么多名字也可以看出古人对于这个节日的重视。《中国风俗通史·两周卷》中记载，重阳节出现于汉代，但在周代已有雏形。例如重阳节的应时食品重阳糕，在重阳节形成前的周代已经有了，而将茱萸果实装在囊中作为配饰大约早在周代已经出现。

到了魏晋南北朝，重阳节已经成为最重要的节日。《中国风俗通史·魏晋南北朝卷》中提到，这是因为古人认为重九为阳数之极，此日天气下降而地气上升，天地二气相交，不正之气弥漫。为避免接触不正之气，须登高以避重九之厄。因此当时，驱邪避灾是重阳节的基本节日主题，登高、赏菊、插茱萸等都体现了人们希望健康长寿、驱邪避灾、生活幸福的美好愿望。

到了唐代，登高是重阳节最重要的内容。赏菊、插茱萸也一并沿袭下来，唐代诗人张说在《九日进茱萸山诗五首》中写道：“家居洛阳下，举目见嵩山。刻作茱萸节，情生造化间。”从这里可以看出在唐代，嵩山已有插茱萸登高的习俗了。重阳节“踏秋”的习俗，与农历三月三日的“踏春”相似，是举家外出游玩的好日子。

这些习俗一直延续至今，也成为中华民族生生不息的一个佐证。

霜降的物候是“豺乃祭兽、草木黄落、蛰虫咸俯”。

豺的外形似狼、狗，是一种很凶猛和灵活的犬科动物。“豺乃祭兽”讲的是在霜降到来后，豺聚群围猎动物，它们把捕获来的野兽在地上铺成方形，用来祭天。

霜降是一个“成物”的节气，这个时节大地上的百草树木，都被霜打得变成黄色，谷物果实成熟，完成一个生命轮回，大地呈现一派金黄的成熟景象，叶子逐渐落地。

准备冬眠的虫兽这个时候也准备蛰伏过冬，从立春的“蛰虫始振”到立秋的“蛰虫咸俯”，生灵们完成了生命中一个轮回。因此对于自然界大多数动植物而言，霜降是它们生命时序的重要节点。

对于万物之灵的人类而言，霜降是一个承前启后的节气，因为在这个节气里，田事完毕，农闲即将到来，人们的活动也从田事转向人事，为即将到来的严冬做好准备。

毕竟霜降过后，便是立冬了。（记者 李砺瑾 通讯员 徐贵勤/文 贾建民/图）