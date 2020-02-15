洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

霜降，豫西山区的人们吃这种水果……（二十四节气与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-22 16:46

　　明日是霜降，这是一年中的第18个节气，也是秋季的最后一个节气。

　　时至暮秋，天气渐冷，早霜始降，距冬日仅一步之遥。洛阳市著名民俗学家刘百灵说：“霜降是一个反映气候变化的节气。”霜降表示天气渐冷，开始降霜的意思。

　　《月令七十二候集解》中提道：“九月中，气肃而凝，露结为霜矣。”意思是说“霜降”表示天气逐渐变冷，露水凝结成霜。

　　这也说明古人认为霜不是像雪一样从天上降下来的，而是露水遇到寒冷的阴气凝结成。因为这个时节气温骤降，空气中的水蒸气在地面或者植物上直接凝结形成细微的冰针，有的还会成为六角形的霜花。

　　气象学上，一般把秋季出现的第一次霜叫作“早霜”或“初霜”，因为这个时候菊花盛放，也有把早霜叫“菊花霜”。春季出现的最后一次霜则被称为“晚霜”或“终霜”。

　　刘百灵说，“霜降始霜”反映的是黄河流域的气候特征，但就中国大部分地区来说，霜降是寒气到来的日子，所以会有这样的民谚“节气到霜降，种麦就慌张”。

　　作为秋天的最后一个节气，霜降是秋收的尾巴，因为许多作物经不住霜打，霜降到来之际需要及时收割，否则就会受到冻坏的伤害。

　　霜降时节降不降霜，对农业生产很重要。河南有农谚“霜降见霜，米烂粮仓；霜降不见霜，粮贩像霸王”。这说的是霜降这天如果降霜，来年丰收的粮食多的吃都吃不完，甚至会烂在粮仓里；霜降这天如果不降，来年粮食就会歉收，粮贩会像霸王一样，粮食价格只涨不降。

　　在众多秋季的节令果蔬中，柿子是霜降节气最有代表性的食物了。柿子口感滑嫩软甜，做成柿饼更是甜美可口。不仅如此，暮秋时节，火红的柿子缀满枝头，远远望去宛若片片红霞，不知勾起多少人的乡愁。

　　民谚有云：“白露打核桃，霜降摘柿子。”在我市栾川县的“农历二十四节令”中，就有霜降“吃柿子”习俗。霜降时节，柿子经霜成熟，栾川人有霜降吃柿子习俗，延续至今。如今当地仍有“霜降吃柿子，不会流鼻子(鼻涕)”的谚语。

　　值得一提的是，霜降前后一个重要的中华民族传统节日重阳节。重阳有时在寒露节气，有时在霜降节气，甚至有时重阳还会与霜降在同一天。今年的霜降是23日，两天后也就是25日星期日便是重阳节了。

　　重阳节又名重九节、登高节、菊花节、茱萸节等，从这么多名字也可以看出古人对于这个节日的重视。《中国风俗通史·两周卷》中记载，重阳节出现于汉代，但在周代已有雏形。例如重阳节的应时食品重阳糕，在重阳节形成前的周代已经有了，而将茱萸果实装在囊中作为配饰大约早在周代已经出现。

　　到了魏晋南北朝，重阳节已经成为最重要的节日。《中国风俗通史·魏晋南北朝卷》中提到，这是因为古人认为重九为阳数之极，此日天气下降而地气上升，天地二气相交，不正之气弥漫。为避免接触不正之气，须登高以避重九之厄。因此当时，驱邪避灾是重阳节的基本节日主题，登高、赏菊、插茱萸等都体现了人们希望健康长寿、驱邪避灾、生活幸福的美好愿望。

　　到了唐代，登高是重阳节最重要的内容。赏菊、插茱萸也一并沿袭下来，唐代诗人张说在《九日进茱萸山诗五首》中写道：“家居洛阳下，举目见嵩山。刻作茱萸节，情生造化间。”从这里可以看出在唐代，嵩山已有插茱萸登高的习俗了。重阳节“踏秋”的习俗，与农历三月三日的“踏春”相似，是举家外出游玩的好日子。

　　这些习俗一直延续至今，也成为中华民族生生不息的一个佐证。

　　霜降的物候是“豺乃祭兽、草木黄落、蛰虫咸俯”。

　　豺的外形似狼、狗，是一种很凶猛和灵活的犬科动物。“豺乃祭兽”讲的是在霜降到来后，豺聚群围猎动物，它们把捕获来的野兽在地上铺成方形，用来祭天。

　　霜降是一个“成物”的节气，这个时节大地上的百草树木，都被霜打得变成黄色，谷物果实成熟，完成一个生命轮回，大地呈现一派金黄的成熟景象，叶子逐渐落地。

　　准备冬眠的虫兽这个时候也准备蛰伏过冬，从立春的“蛰虫始振”到立秋的“蛰虫咸俯”，生灵们完成了生命中一个轮回。因此对于自然界大多数动植物而言，霜降是它们生命时序的重要节点。

　　对于万物之灵的人类而言，霜降是一个承前启后的节气，因为在这个节气里，田事完毕，农闲即将到来，人们的活动也从田事转向人事，为即将到来的严冬做好准备。

　　毕竟霜降过后，便是立冬了。（记者 李砺瑾 通讯员 徐贵勤/文 贾建民/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 进入“十三五”以来，洛阳高速公路、...
  • 李亚分别会见中国中铁股份有限公司和...
  • 河南省召开抗击新冠肺炎疫情表彰大会 ...
  • 国内规模最大单系列渣油加氢装置在洛投产
  • 金秋洛城美如画
  • 订单量创历史新高 北企集团实现产销“...
  • 数字技术打破空间壁垒 让三大石窟首次...
  • 年底前，洛阳将在银行开通120个以上公...
  • 喜讯！2020年度国家知识产权试点高校...
  • 人口普查信息严格保密 不能作为行政...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月21日
  • · 洛阳市这6个县区可领取免费的儿童营养包
    • 精彩图片
    洛阳：四河同治效果好 ...
    金秋洛城美如画
    洛宁县马店镇关庙村：...
    书香飘进项目一线 洛...
    精彩热帖

    金秋田野

    天桥上学习的女孩

    瀛洲桥 洛河边

    水边的美姑娘
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605