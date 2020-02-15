中行洛阳分行新安支行积极发展扶贫贷款业务

2020年9月下旬以来，中国银行洛阳新安县支行切实加大金融扶贫力度，把小额扶贫贷款作为支持贫困户脱贫的切入点，快速行动，助力全县脱贫攻坚。

2020年9月下旬以来，中国银行洛阳分行新安县支行切实加大金融扶贫力度，把小额扶贫贷款作为支持贫困户脱贫的切入点，快速行动，助力全县脱贫攻坚。

该行为充分发挥扶贫贷款的“带动”功能，一是及时与县科工局、扶贫办对接，与县财政局密切联系，明确贴息对象、金额、贷款方式、操作流程等细节，形成合力。二是积极与镇村对接，宣传扶贫贴息贷款政策要求，及对贫困户脱贫的好处，增强了镇村干部组织配合的积极性。三是主动与贫困户对接，与镇扶贫办人员一起，走村入户，了解贫困户的生产经营状况，对符合条件的给予贷款支持。

为优化贷款手续，提高办理效率，在确保贷款合规的前提下，尽量简化贷款手续。中行新安支行员工携带智能柜台上门为贫困户办理中行卡，贫困户足不出户即可获得贷款，同时制作宣传折页，普及普惠金融政策和金融知识，受到了农户的一致好评。

截至目前，中行洛阳分行新安县支行累计发放小额扶贫贷款11户，金额19.5万元，覆盖多个乡镇，部分贫困户因此走上脱贫致富之路。该行表示，下一步将继续加强与县扶贫办、县财政局的对接联动，加大贷款投放力度，持续推进扶贫贷款业务发展，助力全县脱贫攻坚。(郭列军)