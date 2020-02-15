小雀替 大妙用（河洛学堂）

前阵子，和朋友去洛阳古典红木家具博物馆参观，见展厅的角落里贴墙散落着几个“兽头”：木雕彩绘，雕工精细，错落有致地挤成一团，张牙舞爪，令人印象深刻。

雀替

前阵子，和朋友去洛阳古典红木家具博物馆参观，见展厅的角落里贴墙散落着几个“兽头”：木雕彩绘，雕工精细，错落有致地挤成一团，张牙舞爪，令人印象深刻。

讲解员孙芳说，这东西名叫雀替，又名角替、插角、托木，是中国古典建筑上常见的一种木构件，通常被安置在横梁与立柱或枋与柱的交接处当撑木，缩短梁枋的净跨度，承托梁枋，稳固房屋。

因其雕工精巧，形如鸟雀的双翼，附于柱头两侧，可以在某种程度上替代斗拱，实用价值与审美价值兼具，故名雀替。

馆内的雀替，本来高高在上，后来大概是古宅颓败，它被拆了下来，落得个满面沧桑人不识的境地，多亏民俗专家搭救，才在博物馆内争得一席之地。

史载，雀替大约在北魏时期已现雏形，不过它的制式成熟较晚，到了明清时期才被广泛应用。

宋元时期的雀替造型一般比较简单，线条简约，几乎不事雕刻，装饰作用很小，不太引人注意。

明太祖朱元璋上台后，下了道强硬的命令：只有皇家建筑和寺院建筑可用斗拱，平民盖房子不得用斗拱。《明史》规定，庶民庐舍不过三间五架，不许用斗拱、饰彩色。斗拱是房屋横梁与立柱之间的承重木构件。不准用斗拱，屋檐就撑不起来；屋檐不出挑，雨水就容易冲刷墙身，而且房子也不好看。

皇命不可违，然而群众的智慧是无穷的，上有政策，下有对策，雀替走向前台，大显身手。

雀替不是斗拱，用得到位，却能发挥与斗拱相近的功用。早期的雀替，质感简单粗糙，造型僵直生硬，只为承托受力，形似马腿、牛腿，鲜有美感可言。

后来，随着社会经济的发展和大众审美意识的提高，人们越来越注重雀替的审美价值，雀替的姿态也就越来越丰富多彩。

明清时期的雀替，尤其是清代的雀替，造型生动，轮廓多变，雕刻精细，色彩华丽，装饰效果日渐突出，有龙、凤、仙鹤、鸟、花篮、金蟾等各种图案，圆雕、浮雕、透雕无所不用其极，乍看像一对翅膀从柱子的上面伸出，巧妙地装饰了柱头，使得原本粗重的木结构，变得玲珑精致、美不胜收。

格物致知，由物及人，通过小小的雀替，我们可以感受到古时房主的财力、身份、爱好，也能感知古人的智慧和审美情趣。（记者 张丽娜 文/图）