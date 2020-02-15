订单量创历史新高 北企集团实现产销“三级跳”

“‘洛嘉’摩托车产销量连续三个月攀升，至9月创历史新高！”近日，洛阳北方企业集团有限公司(简称北企集团)传来振奋人心的消息。

“‘洛嘉’摩托车产销量连续三个月攀升，至9月创历史新高！”近日，洛阳北方企业集团有限公司(简称北企集团)传来振奋人心的消息。

面对突如其来的新冠肺炎疫情对经济带来的影响，北企人不懈怠、不退缩，对外积极开拓市场，对内争分夺秒抢抓生产，扎扎实实践行“双循环”战略，终于使企业摆脱困境，并且成功实现产销“三级跳”：7月，公司产品出口环比增长145%，生产经营出现转机；8月，经营形势持续好转，产品出口环比增长64%；9月，“洛嘉”摩托车订单量进一步提升到12000多辆，创历史新高。

“洛嘉”能取得这样的成绩，是北企集团坚定不移推进创新发展战略、从量变到质变长期积累的结果。

2月，“洛嘉”摩托车的一些海外市场所在国家尚未受到疫情影响。北企集团抢抓机遇，率先复工，一方面利用库存物资抓紧生产，另一方面想方设法采购所需生产物资和防疫用品，复工复产成效显著。

从4月开始，北企集团在全体干部职工中开展“我为洛嘉销售作贡献”活动，公司以部门为单位广泛组织全员营销大讨论，同时积极探索“互联网＋营销”销售模式。干部职工立足本职、放眼市场，为产品营销出主意、谋思路、提建议，积极进行产品宣传和推广。北企集团外贸部门通过电话、视频等手段加强与海外客户沟通，以在线形式积极参加广交会。销售人员紧扣重点目标市场所在国的时差，分三组、三个时段进行直播营销，产品推介成功覆盖欧洲、亚洲、非洲、南美洲及北美洲。在直播间浏览排序中，“洛嘉”品牌一路向上，最终位居摩托车板块第一。借助“云”销售，“中国洛嘉”的品牌形象在“一带一路”沿线国家及其他国家和地区深入人心。

眼下，北企一线职工正以饱满的热情全力投入“百日大战”，决心用行动践行国企的使命担当。（记者 赵志伟 通讯员 赵留斌）