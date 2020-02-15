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中国一拖特专车公司实现逆市增长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-22 08:31

　　近日，在中国一拖集团有限公司特专车公司(简称中国一拖特专车公司)，技术人员正在对企业自主研发的新一代高性能餐厨垃圾车开展优化改进。

　　该车以特有的侧装方式收集餐厨垃圾，厢体、后门、水箱及螺旋输送机构均采用304不锈钢材料，确保作业过程环保无污染。

　　今年以来，该公司加大研发投入力度，加快产品升级，环卫市场业务取得重大突破。今年前9个月，该公司销售收入同比增长98%。（记者 潘郁 通讯员 倪虹 摄）
[ 责任编辑：席倩倩]
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