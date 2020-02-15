中国一拖特专车公司实现逆市增长

近日，在中国一拖集团有限公司特专车公司(简称中国一拖特专车公司)，技术人员正在对企业自主研发的新一代高性能餐厨垃圾车开展优化改进。
近日，在中国一拖集团有限公司特专车公司(简称中国一拖特专车公司)，技术人员正在对企业自主研发的新一代高性能餐厨垃圾车开展优化改进。
该车以特有的侧装方式收集餐厨垃圾，厢体、后门、水箱及螺旋输送机构均采用304不锈钢材料，确保作业过程环保无污染。
今年以来，该公司加大研发投入力度，加快产品升级，环卫市场业务取得重大突破。今年前9个月，该公司销售收入同比增长98%。（记者 潘郁 通讯员 倪虹 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605