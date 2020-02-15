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涧西区重二社区：社区“爱心义剪” 服务中老年居民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-22 08:33

换个发型好心情

　　不花钱就有技术娴熟的专业理发师免费设计，并为你剪出满意的发型。近日，涧西区重庆路街道重二社区党委发起的“爱心义剪”活动启动，截至目前已有500多名居民享受到了这一暖心服务。

　　18日上午，记者在现场看到，一字排开的椅子上坐满了老人，十余名发型师正忙着给大家剪发，身后的墙上悬挂着写有“爱心义剪”字样的条幅，还有一些居民在一旁排队等候。

　　重二社区相关负责人说，提供义务服务的是加入该社区“涧贤银行”的“魅力1+1”理发店，该店十余名手艺娴熟的发型师在每天上午为辖区50岁以上的中老人提供义务理发服务。本次活动将持续至30日。

　　据悉，自重二社区党委推行“涧贤银行”以来，已有11家“涧贤商户”主动加入，提供义务理发、爱心送诊、免费课堂等16项志愿服务项目。（记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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