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扎实开展平安建设 构建和谐劳动关系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-22 08:21

　　19日至20日，省总工会党组书记、常务副主席寇武江率调研组来洛，调研督导工会工作和瀍河区平安建设工作。

　　调研组先后来到瀍河区综治中心、东关街道、西通巷社区，对瀍河区高标准建设区、乡(街道)、社区三级综治中心，发挥基层“四官”服务队作用，吸收“枫桥经验”，积极开展民生实事办理工作给予肯定。寇武江指出，省总工会对口联系瀍河区以来，瀍河区扎实开展平安建设工作，取得了很大进步。下一步，要坚持人民至上，整体推进、突破短板，加强与省总工会的沟通联系，推动平安建设工作取得新突破。

　　调研组还实地调研了航空工业导弹院、河南六建建筑集团有限公司等企业在推动复工复产达产、维护职工合法权益等方面采取的措施和取得的效果。寇武江指出，各级工会要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工在推动企业高质量发展中积极作为；要坚持以职工群众为中心，通过集体协商、民主管理等工作，积极做好维权服务工作，不断提高职工的向心力和凝聚力，构建和谐劳动关系，营造和谐稳定的发展环境。

　　市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华参加调研。（记者 李冰 通讯员 孙雪芹）
[ 责任编辑：席倩倩]
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