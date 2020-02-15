年底前，洛阳将在银行开通120个以上公积金服务网点

20日，市住房公积金管理中心召开第三季度工作讲评会，通报了今年前三季度我市住房公积金主要经济指标(不含铁路分中心)。数据显示，从今年第二季度开始，我市住房公积金各项业务指标有明显回升，第三季度的各项业务指标已全面超过去年同期水平。

20日，市住房公积金管理中心召开第三季度工作讲评会，通报了今年前三季度我市住房公积金主要经济指标(不含铁路分中心)。数据显示，从今年第二季度开始，我市住房公积金各项业务指标有明显回升，第三季度的各项业务指标已全面超过去年同期水平。

数据显示，截至9月底，今年我市共归集住房公积金54.18亿元，同比增长12.06%。其中，市区归集34.42亿元，同比增长10.96%；县(市)区管理部归集19.76亿元，同比增长14.03%。

截至9月底，今年我市共办理公积金提取43.34亿元，同比增长14.73%。其中，市区提取29.39亿元，同比增长11.97%；县(市)区管理部提取13.95亿元，同比增长21.02%。

截至9月底，今年我市共为9602户累计发放个贷37.87亿元，同比增长23.24%。其中，市区发放个贷21.32亿元，同比增长20.49%；县(市)区管理部发放个贷16.55亿元，同比增长26.96%。

受新冠肺炎疫情影响，今年第一季度，我市住房公积金提取、贷款额有所下降，其中2月降幅最大；从今年第二季度开始，我市住房公积金各项业务指标有明显回升，其中4月、5月、6月的住房公积金提取额均超过了去年同期水平；今年第三季度，我市住房公积金各项业务指标已全面超过去年同期水平。

此外，记者从市住房公积金管理中心了解到，为了方便市民在家门口办理公积金业务，我市启动了“群众家门口的公积金”项目平台，计划在今年年底前，在银行开通120个以上“群众家门口的公积金”服务网点，为市民和单位提供公积金汇缴、提取等业务办理的服务。今年前三季度，我市已开通127个“群众家门口的公积金”服务网点，提前完成计划目标。截至9月底，“群众家门口的公积金”服务网点已受理公积金汇缴、提取等业务18617笔。（记者 郭秩铭 通讯员 高峰）