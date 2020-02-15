赵会生深入伊川县鸦岭镇高沟村调研指导脱贫攻坚工作

根据市脱贫攻坚领导小组关于开展国家扶贫日系列活动部署，昨日，市委副书记赵会生轻车简从，深入伊川县鸦岭镇高沟村调研指导脱贫攻坚工作。

根据市脱贫攻坚领导小组关于开展国家扶贫日系列活动部署，昨日，市委副书记赵会生轻车简从，深入伊川县鸦岭镇高沟村调研指导脱贫攻坚工作。

走进结对帮扶的脱贫户俞新干、俞河家中，赵会生悉心询问近期生产生活情况，一笔一笔核算家庭收入。看到由于党的政策好、自己加油干，两户人均年纯收入都超过1万元，赵会生很高兴，欣然在家庭收入情况表上签字。他鼓励大家说，幸福都是奋斗出来的，脱贫摘帽不是终点，而是新生活的起点，要再接再厉、继续奋斗，用勤劳双手创造美好生活。希望他们把孩子的教育搞好，真正阻断贫困代际传递。随后，赵会生来到“澳湖一代”种羊养殖扶贫产业园，询问产业扶贫情况。他指出，发展扶贫产业，重在群众受益，难在持续稳定，要坚持市场导向，提升抗风险能力，建立更加稳定的利益联结机制，确保贫困群众持续稳定增收。调研中，赵会生还察看了人居环境改善和“厕所革命”推进情况。

赵会生强调，现在脱贫攻坚到了总攻的最后阶段，各级各部门要提高政治站位，持续保持攻坚态势，善始善终，善作善成，不获全胜决不收兵，确保习近平总书记重要指示在洛阳落地生根、形成生动实践。要层层压实责任，紧盯决战决胜脱贫攻坚硬任务，坚持问题导向、目标导向和结果导向，聚焦聚力补短板、强弱项，切实强化落实力执行力穿透力，以过硬作风打好总攻战收官战。要严格落实“四个不摘”要求，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固脱贫成果。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等及时采取帮扶措施，确保在扶贫路上不落下一个贫困家庭、丢下一个贫困群众。要树牢底线思维，强化宣传引导，及时有效防范化解脱贫领域风险，确保高质量如期完成脱贫攻坚目标任务，向党和人民交上一份合格答卷。(记者 白云飞)