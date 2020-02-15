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2020年“九九重阳节”敬老爱老倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-22 08:21

广大市民朋友：

　　金风送爽，丹桂飘香。我们即将迎来农历九月初九——重阳节，我们衷心向全市老年人致以诚挚的问候和美好的祝愿！

　　为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步传承弘扬孝老爱亲的中华传统美德，培育和践行社会主义核心价值观，倡导文明和谐社会新风尚，在重阳节即将来临之际，市文明办、市教育局、市卫健委、市总工会、团市委、市妇联向广大市民朋友发出如下倡议：

　　一、弘扬传统美德，倡导文明风尚。做“尊老、敬老、爱老、助老”倡导者。漫漫人生路，最重是桑榆。父母、长辈把热血青春和辛勤汗水奉献给了国家和社会，用无限大爱和无私真情给了我们宝贵生命和幸福生活。我们每个人都要从自身做起，大力弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，传播孝道文化，弘扬文明新风，促进家庭和谐，营造关爱老年人的浓厚氛围，让德孝之风成为全社会的普遍共识和自觉行动。

　　二、孝敬父母长辈，履行孝老责任，做“尊老、敬老、爱老、助老”践行者。“百善孝为先”，“孝”是中华民族的传统美德，是中华传统文化的基础与道德核心。我们要满怀感恩之心，争做新时代的孝老爱亲模范。从现在做起，从点滴小事做起：在忙碌的工作中问候老人，常回家看望老人，关心老人的健康状况，定期陪老人做健康检查等，以实际行动让老人感受到实实在在的孝心和爱意，践行孝老爱亲的传统美德。

　　三、参与助老实践，处处关爱老人，做“尊老、敬老、爱老、助老”志愿者。“老吾老以及人之老”，要弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，我们倡议大家积极参与到“五个一”志愿服务活动中来，提供一次家政服务：到孤寡老人、空巢老人家中，帮助打扫室内卫生，陪老人谈心聊天；送去一次节日问候：到敬老院看望老人，开展联欢活动；开展一次医疗义诊：深入城乡基层，为老年人提供健康体检、保健咨询和常见病治疗；进行一次户外健身：陪伴老人外出观景赏花、登山健身；组织一次文娱活动：依托社区文艺小团体，开展形式多样的节日民俗活动和文化娱乐活动，活跃老年人的节日生活。通过“五个一”志愿服务活动的开展让老年人真切感受到全社会的关爱。

　　尊敬老人、关爱老人是中华民族的传统美德，更是现代社会文明进步的重要标志。让我们积极行动起来，以实际行动践行社会主义核心价值观，在移风易俗中体现人文关怀，在孝道传承中倡导文明新风，唱响社会主旋律，弘扬时代正能量！

　　最后，祝愿全市老人们都幸福安康、万事如意！

　　洛阳市文明办 洛阳市教育局
洛阳市卫健委 洛阳市总工会
共青团洛阳市委 洛阳市妇联
[ 责任编辑：赵彤彤]
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