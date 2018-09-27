2020洛阳晚报读者节即将到来　几位晚报读者吐露心声

24日，2020洛阳晚报读者节将在隋唐城遗址植物园举办。不少读者看到这则消息很高兴，期待着一年一度的相聚。昨日，记者走访我市几位晚报读者，看看他们对晚报有何期许。

有晚报陪伴，司马遂堂觉得生活很充实

24日，2020洛阳晚报读者节将在隋唐城遗址植物园举办。不少读者看到这则消息很高兴，期待着一年一度的相聚。昨日，记者走访我市几位晚报读者，看看他们对晚报有何期许。

司马遂堂今年71岁，家住洛龙区龙泰C区。昨日上午，记者来到老人家中，他正手捧当日的晚报，坐在阳台上阅读。阳台桌子下，一沓沓报纸码放得整整齐齐。看到记者到来，老人笑着说：“看报纸的习惯，已如一日三餐。”

司马遂堂一直很喜欢读书看报，订阅晚报已有21年。“以前，我在村里当村干部，通过看报纸能跟村民们介绍大政方针。”老人说，现在看报纸，多是为了修身养性。

身兼小区老年协会会长、民事调解员……司马遂堂日常也不闲着，谁的公交老年卡该办了，谁家因为鸡毛蒜皮的事情吵了起来，都找他帮忙。他是热心肠，加上在居民心中威望高，不少事经他处理都能妥妥当当、让人心服口服。

虽然年过七旬，老人身体还不错。他说，看报纸的过程也是思考的过程，他还从报纸上学到不少养生小窍门，现在烟也戒了。他觉得晚报办得不错，希望越办越好。

记者联系到晚报读者王全娥时，她与老伴儿党书佐正在隋唐城遗址植物园逛。“今年的读者节不是在这里举办嘛，我们先来探探路。”电话那头，王全娥的声音爽朗干脆。

今年76岁的王全娥家住西工区升龙广场，是一位退休教师。她从1999年开始订阅晚报，20余年来从未间断。她最爱看的是普法报道与健康周刊，一些案例，让她学到法律常识，也增强了防骗的意识；健康周刊上记者“烹饪”的文章，让她学会不少养生小妙招。

党书佐也是一个晚报迷，他更关注洛阳的城市变化，尤其是一些惠民工程的建设情况。“洛阳这些年变化很大，可谓日新月异，晚报上刊登的一篇篇报道见证着洛阳的变迁。”党书佐说，他与老伴儿上了年纪，不会使用智能手机，晚报报道及时权威，成为他们看外面世界的窗口。

“我搬进这小区之前家里就订有晚报，已有20年了。”今年77岁的马进中说起与晚报的缘分，感慨万千。

马进中是一名企业退休职工。对于他来说，每天最幸福的时刻就是早上打开报箱那一刻，散发着墨香的报纸静静地等待他。一份晚报，让他一上午的时间过得很充实。因此，每到周日不出报时，他心里就空荡荡的。

“晚报已成为我的精神食粮。”马进中说，他最喜欢看有关历史知识与科学知识方面的新闻报道。小区里也有不少人订了晚报，大家没事儿在院子里遛弯儿，会就洛阳的新变化与国际时局发表看法。有了报纸，大家聊天能找到共同话题。他认为，人虽然上了年纪，但得有不服老的精气神儿，活到老学到老，晚报正是他的良师益友。

每年的晚报读者节，老人也是积极参加，见一见从未谋面的记者，看一看精彩的文化演出活动。今年他还要参加读者节，去会会新老朋友。(记者 魏巍 文/图)