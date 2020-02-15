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李亚分别会见中国中铁股份有限公司和中国平安集团客人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-21 21:19

　　今日下午，市委书记李亚分别会见来洛考察洽谈的中国中铁股份有限公司党委副书记王士奇和中国平安集团党委副书记杜鹏一行，就深入推动地企合作、更好助力洛阳发展等进行深入交流。

　　李亚对王士奇、杜鹏来洛考察交流表示欢迎，对中国中铁、中国平安长期以来积极参与洛阳建设、对洛阳经济社会发展给予的支持表示感谢。他说，中国中铁作为全球最大建筑工程承包商之一，在业内享有很高声誉。中国平安集团是国内三大综合金融集团之一，在金融科技、智慧城市、人工智能等领域具有显著优势。当前，洛阳正在深入贯彻落实中央、省部署要求，持续优化城镇布局、产业布局，积极融入新发展格局，加快建设洛阳都市圈、全国区域性中心城市、中原城市群副中心城市，着力在转型发展高质量发展上迈出更大步伐，在建设社会主义现代化强市的征程中开好局起好步。洛阳的持续发展，离不开中国中铁、中国平安等各类市场主体参与助力，也为深化地企合作提供了广阔平台和空间。希望中国中铁、中国平安积极发挥各自特色优势，在完善提升现有合作项目基础上，持续加大在洛布局、投资力度，在金融、合作基金、智慧城市建设、基础设施和城镇化建设、盾构装备制造、文旅产业、黄河流域生态保护、矿山修复等领域进一步拓展深化新的合作空间和合作方式。洛阳将为中国中铁、中国平安在洛发展提供一流环境和服务，努力实现地企共赢发展。

　　王士奇、杜鹏分别表示，将发挥行业资源优势，继续聚焦洛阳、深耕洛阳，抢抓洛阳新一轮发展机遇，持续抓好在洛项目建设运营，同时积极对接洛阳发展所需和优势所在，寻找更多新的合作机会，为洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出更大贡献。

　　赵会生、李金迎、魏建平分别参加相关会见活动。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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