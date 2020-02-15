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河南省召开抗击新冠肺炎疫情表彰大会 洛阳这些个人、集体、党员、先进党组织受到表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-21 19:26

　　今日，河南省抗击新冠肺炎疫情表彰大会在郑州隆重举行，948名先进个人、300个先进集体和150名优秀共产党员、100个先进基层党组织受到表彰。洛阳共有48名先进个人、15个先进集体受到表彰。

　　洛阳获表彰名单如下：

　　一、河南省抗击新冠肺炎疫情先进个人(48名)

　　张宾 洛阳市新安县中医院副院长、副主任医师，洛阳市第二批援鄂医疗队临时党支部书记

　　王琴(女) 洛阳市中医院护士长、主管护师，洛阳市第一批援鄂医疗队临时党支部组织委员兼纪检委员

　　张国强 洛阳市中心医院感染科主任、主任医师

　　万宇凯 洛阳市嵩县中医院医务科科长、主治医师

　　谢群星 洛阳市孟津县中医院党支部副书记、副主任医师

　　江月(女) 洛阳市公安局金谷分局社区警务大队四级警长

　　马永亮 洛阳市吉利区康乐街道双苑社区党支部书记、居委会主任

　　赵鹏辉(女) 洛阳市伊滨经开区(示范区)科长、驻诸葛镇下徐马村第一书记

　　李雪花(女) 洛阳东方医院门诊部主任、副主任护师

　　梁松杰 洛阳市人民政府办公室十一科科长

　　程伟 洛阳市创业贷款担保中心副主任科员、驻青要山镇黄北岭村第一书记

　　张德凯 洛阳市城市管理综合执法监察支队科员

　　谢国玺(女) 洛阳市卫生健康委员会主任

　　赵怡(女) 洛阳市卫生健康委员会疾病预防控制科科长

　　仝志琴(女) 洛阳市疾病预防控制中心检验中心主任、主任技师

　　崔鹏鹏(女) 河南科技大学第二附属医院护士长、主管护师

　　邢付强 洛阳市第一人民医院副院长、主任医师

　　昝国欣 洛阳市第一人民医院呼吸科副主任、副主任医师

　　陈琛 洛阳市公安局交通警察支队四级警长

　　朱宏轩 洛阳市中心医院党委书记、主治医师

　　李斌 洛阳市道路运输服务中心副主任

　　张可可(女) 洛阳市偃师市人民医院主治医师

　　侯佳佳(女) 洛阳市偃师市中医院内六科护士长

　　王银涛 洛阳市偃师市疾病预防控制中心副主任、主治医师

　　郑广庆 洛阳市孟津县人民医院院长、主治医师

　　贾俊花(女) 洛阳市新安县第二人民医院护理部主任、主管护师

　　张润泳 洛阳市嵩县县委常委、副县长

　　尹小丽(女) 洛阳市汝阳县疾病预防控制中心党支部副书记、规划科科长

　　张景灿 洛阳市汝阳县人民医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师

　　王栓伟 洛阳市汝阳县中医院康复科主任、主治医师

　　李运 洛阳市栾川县疾病预防控制中心党支部书记、主任、主治医师

　　王恒涛 洛阳市栾川县中医院医务科、感染性疾病科副主任

　　贺金武 洛阳市洛宁县中医院儿三病区主任、副主任医师

　　温文斌 洛阳市伊川县中医院肾病血液净化中心主任、主治医师

　　郭志刚 洛阳市伊川县吕店镇卫生院院长

　　张旭(女) 洛阳市宜阳县公安局四级警长

　　宁康康 洛阳市宜阳县中医院心血管科副主任、主治医师

　　吴延军 洛阳市西工区红山街道办事处党工委书记

　　蔡红光 洛阳市西工区红山乡卫生院医师

　　朱峰 洛阳市老城区卫生健康委员会主任

　　李丽萍(女) 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心副主任、主治医师

　　谢京涛 洛阳市瀍河区卫健委党委书记、主任

　　王进升 洛阳市洛龙区人民政府副区长

　　王宏伟 洛阳市洛龙区卫生健康委员会党组书记、主任

　　何相如 洛阳市洛龙区龙门镇卫生院院长、医师

　　裴俊杰 洛阳市第六人民医院影像技师

　　史利云(女) 洛阳高新技术产业开发区孙旗屯乡卫生院接种门诊主任、主管护师

　　王波 洛阳卓阳耀滨科技企业孵化器有限公司董事长

　　二、河南省抗击新冠肺炎疫情先进集体(15个)

　　中共河南科技大学第一附属医院委员会

　　中共洛阳市第一人民医院内科支部委员会

　　中共嵩县闫庄镇竹园沟村支部委员会

　　中共普莱柯生物工程股份有限公司委员会

　　中共汝阳县人民医院总支部委员会

　　中共河南大张实业有限公司委员会

　　洛阳市偃师市人民医院

　　洛阳市洛龙区龙门卫生院

　　洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

　　洛阳市新安县人民医院

　　洛阳市卫生健康委员会

　　洛阳市栾川县疾病预防控制中心

　　洛阳市西工区洛北街道办事处

　　洛阳市住建局市医疗应急救治中心项目建设指挥部

　　中共洛阳市涧西区重庆路街道工作委员会

　　三、河南省优秀共产党员(8名)

　　张宾 洛阳市新安县中医院副院长、副主任医师，洛阳市第二批援鄂医疗队临时党支部书记

　　王琴(女) 洛阳市中医院护士长、主管护师，洛阳市第一批援鄂医疗队临时党支部组织委员兼纪检委员

　　张国强 洛阳市中心医院感染科主任、主任医师

　　万宇凯 洛阳市嵩县中医院医务科科长、主治医师

　　谢群星 洛阳市孟津县中医院党支部副书记、副主任医师

　　江月(女) 洛阳市公安局金谷分局社区警务大队四级警长

　　马永亮 洛阳市吉利区康乐街道双苑社区党支部书记、居委会主任

　　赵鹏辉(女) 洛阳市伊滨经开区(示范区)科长、驻诸葛镇下徐马村第一书记

　　四、河南省先进基层党组织(5个)

　　中共河南科技大学第一附属医院委员会

　　中共洛阳市第一人民医院内科支部委员会

　　中共嵩县闫庄镇竹园沟村支部委员会

　　中共普莱柯生物工程股份有限公司委员会

　　中共汝阳县人民医院总支部委员会

　　（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王永周）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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