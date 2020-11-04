作为十三朝古都、历史文化名城和全国优秀旅游城市，洛阳深厚的历史文化底蕴和优美的自然风光，深受海内外游客喜爱，也成为艺术家青睐的采风地、取景地。

作为十三朝古都、历史文化名城和全国优秀旅游城市，洛阳深厚的历史文化底蕴和优美的自然风光，深受海内外游客喜爱，也成为艺术家青睐的采风地、取景地。

云雾缭绕的老君山、辉煌壮观的定鼎门遗址、蔚为震撼的小浪底......今天，小编带您了解一下深藏于洛阳的影视取景地！

一、栾川县老君山和鸡冠洞——热播剧《诛仙·青云志》

老君山和鸡冠洞景区均为国家AAAAA级旅游景区。老君山相传是道教始祖老子归隐修炼的地方，拥有金顶、龙吟阁、老君观等特色景点，奇幻的景点特色，似有仙气缠绕；鸡冠洞被誉为“北国第一洞”，是一处大型的石灰岩溶洞，主要景点是千姿百态的石笋和钟乳石，通过自然与灯光的完美结合，玉柱潭、叠帷宫、洞天河等景点惟妙惟肖。

青云山取景地老君山

老君山(实景)

万蝠古窟的取景地鸡冠洞

鸡冠洞(实景)

栾川县老君山和鸡冠洞景区因其美景奇境，被《诛仙·青云志》选中作为外景拍摄取景地。剧中主场景“青云山”与老君山的契合度非常高，可以实现原著场景的高度还原。鸡冠洞作为《诛仙》重要戏份万蝠古窟的取景地，为电视剧唯美的场景呈现提供了恰到好处的溶洞风光。因为该剧的热播，栾川县老君山、鸡冠洞也吸引大批游客、影迷来探寻奇境美景。