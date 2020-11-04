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跟着镜头游洛阳，这些影视取景地就在你我身边

　　作为十三朝古都、历史文化名城和全国优秀旅游城市，洛阳深厚的历史文化底蕴和优美的自然风光，深受海内外游客喜爱，也成为艺术家青睐的采风地、取景地。

　　云雾缭绕的老君山、辉煌壮观的定鼎门遗址、蔚为震撼的小浪底......今天，小编带您了解一下深藏于洛阳的影视取景地！

　　一、栾川县老君山和鸡冠洞——热播剧《诛仙·青云志》

　　老君山和鸡冠洞景区均为国家AAAAA级旅游景区。老君山相传是道教始祖老子归隐修炼的地方，拥有金顶、龙吟阁、老君观等特色景点，奇幻的景点特色，似有仙气缠绕；鸡冠洞被誉为“北国第一洞”，是一处大型的石灰岩溶洞，主要景点是千姿百态的石笋和钟乳石，通过自然与灯光的完美结合，玉柱潭、叠帷宫、洞天河等景点惟妙惟肖。

青云山取景地老君山
老君山(实景)
万蝠古窟的取景地鸡冠洞
鸡冠洞(实景)

　　栾川县老君山和鸡冠洞景区因其美景奇境，被《诛仙·青云志》选中作为外景拍摄取景地。剧中主场景“青云山”与老君山的契合度非常高，可以实现原著场景的高度还原。鸡冠洞作为《诛仙》重要戏份万蝠古窟的取景地，为电视剧唯美的场景呈现提供了恰到好处的溶洞风光。因为该剧的热播，栾川县老君山、鸡冠洞也吸引大批游客、影迷来探寻奇境美景。

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来源： 洛阳网    2020-11-04 11:32 [ 责任编辑： 唐好优（见习） ] 返回洛阳网首页>>
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