洛报融媒记者今日获悉，2020年中原大工匠选树工作全面启动，此次拟面向全省各行各业选树命名30名中原大工匠，重点推荐企业生产一线职工。

洛报融媒记者今日获悉，2020年中原大工匠选树工作全面启动，此次拟面向全省各行各业选树命名30名中原大工匠，重点推荐企业生产一线职工。

此次选树旨在进一步弘扬工匠精神，厚植工匠文化，通过选树一批政治坚定、敬业专注、技艺超群、行业公认的高技能人才，激励带动广大职工积极投身创新创造实践，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

选树分为推荐申报、组织初审、网络投票、专家评审、提名公示、命名奖励等程序。按规定，此次选树的中原大工匠，先进制造业、现代服务业和战略性新兴产业人选所占比例不低于55%，传统支柱产业人选不高于30%，传统手工艺、省级以上非物质文化遗产传承人等人选不超过15%。推荐人选一般应具有技师(国家职业资格二级)以上职业资格或相应职业技能水平，荣获省辖市级或省行业系统大工匠称号，并具备坚定的理想信念、崇高的职业精神、高超的技能专长、较强的创新能力、突出的领军作用及显著的工作业绩。

基层工会可根据选树条件，经民主推荐确定推荐人选并在本单位公示后，按属地管理原则向省辖市总工会、省产业工会、省直工会、省总直属基层工会推荐。职工个人或自由职业者也可直接向省辖市总工会或省产业工会自荐。

据悉，截至目前河南省已开展三届中原大工匠选树命名工作，共命名70名中原大工匠，在全社会营造了尊重劳动、尊重技术、尊重创造的良好氛围。（洛报融媒记者 李冰）