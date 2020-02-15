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动动手指，为“荷花奖”洛阳参赛作品投票吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-21 17:47

　　上周，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖在洛阳圆满落幕。

　　本次活动由中国文学艺术界联合会、中国舞蹈家协会、中共河南省委宣传部主办，中国文联舞蹈艺术中心、河南省文学艺术界联合会、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市舞蹈家协会协办。

　　活动期间，来自全国各地的舞蹈界专家纷纷表示，本次活动展现了古典舞深厚的文化底蕴、蓬勃的发展劲头，洛阳与中国古典舞的精神气质和艺术魅力相得益彰。

　　在终评舞台上，共有16部中国古典舞作品精彩绽放。经评审团现场打分，洛阳参赛作品《大河三彩》得分98.85，为现场最高分。

　　该舞蹈作品用时1年创作完成，灵感主要来自洛阳发掘出土的唐三彩、汉唐时期壁画等，希望通过对历史文物的“活化”展示，让更多人看到中华民族灿烂的历史文化瑰宝。“作品从唐三彩切入，展示了普通的泥土变为万世流传艺术品的过程，蕴含着丰富的哲学意义和民族精神。”中国舞协主席冯双白说，整部作品立意深刻，表达生动，展现了中国舞蹈人为攀登真善美的文艺高峰做出的不懈努力，彰显了新时代中国古典舞的新气象。

　　目前，中国舞协正在进行参赛作品网络投票环节，请大家扫描下方二维码，动动手指为洛阳作品投出宝贵一票(第15号《大河三彩》)！(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李杨 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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