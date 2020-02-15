洛阳书法家一对一指导 千余名小学生领略书法魅力

21日，洛报融媒记者从洛阳市书法家协会获悉，洛阳深入推广“书法进校园”公益活动，在中小学生中进一步弘扬传统文化。
21日，洛报融媒记者从洛阳市书法家协会获悉，洛阳深入推广“书法进校园”公益活动，在中小学生中进一步弘扬传统文化。
在洛一高附属小学，千余名小学生与多名书法家共同提笔，感受书法艺术魅力。现场，书法家们对小学生进行一对一的指导，从执笔到坐姿，从笔法到章法进行详细讲解。
书法是中华民族智慧的结晶，是传统文化重要组成部分。洛一高附属小学校长张晓彩介绍，在洛阳市书法协会的支持下，该校全力打造书法特色校园，通过传承中华优秀传统文化，精心培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 段亚鹏 文/图)
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