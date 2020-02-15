市委第五巡察组进驻市法院开展常规巡察

10月19日下午，市委第五巡察组常规巡察市法院党组工作动员会议召开。

10月19日下午，市委第五巡察组常规巡察市法院党组工作动员会议召开。

会前，市委巡察工作领导小组成员李文俊同志向市法院主要领导传达了市委书记专题会听取巡察情况汇报时的重要讲话精神。动员会由市法院党组书记、院长曲海滨主持，李文俊代表市委巡察工作领导小组作了动员讲话，市委第五巡察组组长刘云通报了此次巡察的主要任务、工作方式和工作要求，曲海滨作表态发言。

李文俊强调，一要提高政治站位，充分认识开展巡察监督的重要意义。巡视巡察是党长期执政条件下自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的重要保障，是党内监督的重要制度安排。市法院党组和全体党员干部要自觉站在“两个维护”的政治高度，准确把握新时代巡视巡察监督的使命、责任和要求，把思想认识统一到党中央、省委和市委的决策部署上来，切实把接受巡察作为一项重大的政治任务，全力支持配合巡察监督，认真履行巡察整改职责，推动全面从严治党落到实处，促进各项工作持续健康发展。二要准确把握内涵和方向，推进巡察监督高质量开展。巡视巡察在“两个维护”上肩负着特殊使命和重大政治责任，本质上是政治监督，不是一般的业务检查、工作督查。加强政治监督是具体的、实在的，要聚焦基层党组织、党员干部中长期存在的问题，聚焦群众反映强烈的突出问题，有什么问题就解决什么问题、什么问题突出就重点解决什么问题。三要扛稳政治责任，确保巡察监督取得扎实成效。市委决定对市法院党组开展巡察监督，既是对市法院党组和党员干部的关心爱护，也是市委交给巡察组和市法院党组的共同政治任务。市委第五巡察组和市法院党组要强化政治担当，落实政治责任，密切协调配合，共同完成好此次巡察任务。

刘云指出，一是认真贯彻市委部署，准确把握巡察监督的主要任务。这次巡察的主要任务是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把“两个维护”作为根本任务，坚持问题导向，深化政治巡察，突出政治监督，围绕“三个聚焦”，着力从政治立场、政治态度、政治站位等角度开展政治体检。二是严格落实条例要求，依规依纪开展巡察。巡察组将严格依规依纪，综合运用听取汇报、个别谈话、受理信访举报、调阅资料、民主测评、问卷调查、召开座谈会等形式，重点对市法院党组领导班子及其成员和市委管理的其他党员领导干部执行《党章》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况开展监督检查。三是强化责任担当，共同完成好巡察任务。市委第五巡察组将依靠市法院党组依规依纪开展工作，密切联系群众，广泛征求意见，实事求是了解情况，客观公正反映问题，有效发挥政治“显微镜”和政治“探照灯”作用。同时也希望市法院党组和广大党员干部特别是领导干部要正确认识、端正态度，敢于直面问题，切实增强接受监督的自觉性和坚定性，确保巡察工作取得扎实成效。

曲海滨代表市法院党组表态，就自觉接受巡察监督提出四点要求。一要提高站位，高度重视。要提高政治站位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，从讲大局、讲政治的高度，充分认识开展巡察工作的重大意义，自觉接受巡察监督、支持巡察工作，坚决服从巡察组安排，配合完成好这次巡察任务。二要精心组织，全力配合。市法院党组领导班子和全体干警要本着对党负责、对事业负责、对同志负责的态度，把自觉接受巡察监督作为提高政治修养、完善自我的一次政治洗礼，全方位、无条件地配合巡察组工作，确保巡察工作有力、有序、有效开展。三要接受监督，认真整改。要紧紧把握巡察工作重点，坚持问题导向，对巡察组指出的问题虚心接受、照单全收，做到直面问题、立行立改、真改实改。四要统筹兼顾，担当尽责。要把配合巡察工作与全力推进法院重点业务工作、提升人民群众满意度结合起来，真正把巡察组对法院各项工作的要求，转化为加强和改进工作的强大动力，全面锻造与副中心城市定位相匹配的法院工作。（通讯员/廖笑艳）