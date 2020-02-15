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苏德斌：第一代装甲兵 两次入朝作战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-21 08:19
摄于1952年

　　老兵档案

　　姓名：苏德斌

　　年龄：88岁

　　入伍时间：1948年

　　原部队：坦克一师二团二连

　　原职务：机电员

　　昨日，在位于涧西区一拖7号街坊的一栋居民楼内，新中国第一代装甲兵、今年88岁的苏德斌老人，回忆并讲述了他随部队两次入朝作战的故事。

　　新中国第一代装甲兵

　　1932年，苏德斌出生于洛阳县甘水乡(今洛阳市高新区丰李镇)贠庄村的一个农民家庭。1948年洛阳解放后，16岁的苏德斌参加了解放军的青年教导团并接受培训，因为能识文断字，他很快来到位于石家庄的华北军政大学进行军事学习。

　　后来，他成为新中国第一代装甲兵，还曾开着坦克参加开国大典，从天安门前驶过。1951年，苏德斌随部队第一次进入朝鲜作战，他所在的坦克一师是一支刚成立的装甲兵部队，也是当时的精锐部队，这支部队先后两次奉命赴朝作战，参加了著名的马良山战斗、沐浴洞伏击战等690余次战斗。

　　苏德斌说，他们入朝作战开的坦克已经是当时较先进的苏联T-34坦克，一辆坦克车里有5个人，他是其中的机电员，主要负责操作无线电设备。

　　因为有文艺特长，苏德斌还作为志愿军归国代表团的成员，回到北京为毛主席跳过坦克舞，这也成为他一生难忘的回忆。

　　为了反空降，驻守白石山

　　1952年，苏德斌所在的部队从朝鲜回来，住在北京丰台的西营房，当时部队正在扫盲，苏德斌是辅导员。刚过半个多月，他们又接到命令第二次入朝作战。部队从丰台火车站一路不停到了安东，当晚就过了鸭绿江。

　　天不亮，坦克就进入预先构筑好的掩体。苏德斌回忆，当时工程兵们昼夜不停地紧张施工，他们才得以进入正式的阵地——部队要驻守的白石山。

　　苏德斌说，他所在的连队10辆坦克都部署在白石山，因为这是座孤山，从战略上看，这里是兵家必争之地。直到部队驻扎下来，指导员和连长才告诉大家，他们此次的任务是反空降，粉碎敌军妄图从西海岸登陆侵略朝鲜国土的目的。

　　入朝作战荣立三等功

　　因为志愿军准备很充分，美军最后取消了这次登陆作战。1953年，随着朝鲜停战协定的签署，苏德斌跟随所在部队回国。

　　1950年，18岁的苏德斌光荣入党。1952年，他成为坦克一师二团二连一车的“政治战士”。“政治战士”是由每辆车里一名思想积极进步、政治可靠的同志兼任的，主要是做好大家的思想政治工作，使每个战斗员保持饱满的激情。

　　第一次入朝作战期间，因为圆满完成从备战到赶赴前线的所有工作，他荣立三等功。朝鲜政府还给他颁发了一枚军功章，老人将这枚军功章一直珍藏着，每当看到它就想起抗美援朝那段难忘的岁月。（记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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