苏德斌：第一代装甲兵 两次入朝作战

昨日，在位于涧西区一拖7号街坊的一栋居民楼内，新中国第一代装甲兵、今年88岁的苏德斌老人，回忆并讲述了他随部队两次入朝作战的故事。

摄于1952年

老兵档案

姓名：苏德斌

年龄：88岁

入伍时间：1948年

原部队：坦克一师二团二连

原职务：机电员

昨日，在位于涧西区一拖7号街坊的一栋居民楼内，新中国第一代装甲兵、今年88岁的苏德斌老人，回忆并讲述了他随部队两次入朝作战的故事。

新中国第一代装甲兵

1932年，苏德斌出生于洛阳县甘水乡(今洛阳市高新区丰李镇)贠庄村的一个农民家庭。1948年洛阳解放后，16岁的苏德斌参加了解放军的青年教导团并接受培训，因为能识文断字，他很快来到位于石家庄的华北军政大学进行军事学习。

后来，他成为新中国第一代装甲兵，还曾开着坦克参加开国大典，从天安门前驶过。1951年，苏德斌随部队第一次进入朝鲜作战，他所在的坦克一师是一支刚成立的装甲兵部队，也是当时的精锐部队，这支部队先后两次奉命赴朝作战，参加了著名的马良山战斗、沐浴洞伏击战等690余次战斗。

苏德斌说，他们入朝作战开的坦克已经是当时较先进的苏联T-34坦克，一辆坦克车里有5个人，他是其中的机电员，主要负责操作无线电设备。

因为有文艺特长，苏德斌还作为志愿军归国代表团的成员，回到北京为毛主席跳过坦克舞，这也成为他一生难忘的回忆。

为了反空降，驻守白石山

1952年，苏德斌所在的部队从朝鲜回来，住在北京丰台的西营房，当时部队正在扫盲，苏德斌是辅导员。刚过半个多月，他们又接到命令第二次入朝作战。部队从丰台火车站一路不停到了安东，当晚就过了鸭绿江。

天不亮，坦克就进入预先构筑好的掩体。苏德斌回忆，当时工程兵们昼夜不停地紧张施工，他们才得以进入正式的阵地——部队要驻守的白石山。

苏德斌说，他所在的连队10辆坦克都部署在白石山，因为这是座孤山，从战略上看，这里是兵家必争之地。直到部队驻扎下来，指导员和连长才告诉大家，他们此次的任务是反空降，粉碎敌军妄图从西海岸登陆侵略朝鲜国土的目的。

入朝作战荣立三等功

因为志愿军准备很充分，美军最后取消了这次登陆作战。1953年，随着朝鲜停战协定的签署，苏德斌跟随所在部队回国。

1950年，18岁的苏德斌光荣入党。1952年，他成为坦克一师二团二连一车的“政治战士”。“政治战士”是由每辆车里一名思想积极进步、政治可靠的同志兼任的，主要是做好大家的思想政治工作，使每个战斗员保持饱满的激情。

第一次入朝作战期间，因为圆满完成从备战到赶赴前线的所有工作，他荣立三等功。朝鲜政府还给他颁发了一枚军功章，老人将这枚军功章一直珍藏着，每当看到它就想起抗美援朝那段难忘的岁月。（记者 李砺瑾）