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洛阳兴苑公寓、丹城路9号院等计划今冬供暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-21 08:19

　　近期，天气渐凉，晚报问暖热线66778866及洛阳网“百姓呼声”平台上关于供暖的咨询多了起来。记者选取其中有代表性的问题，请洛阳热力有限公司相关人员进行解答。

　　●我家住涧西区河洛世家·芳华苑小区二期，今年上半年交了暖气初装费的预付款，这几个月一直在施工。请问我们小区暖气施工什么时候能完成，今年能否供暖？

　　答：根据您所在小区合同签订的时间及目前施工情况，计划春节前供暖。

　　●我家在南昌路与南苑路交叉口东的兴苑公寓，去年管道安装好之后没有供暖，今冬能否按时供暖？

　　答：该小区的供暖设施已建设完毕，计划今冬按时供暖。

　　●老城区西北隅粮兴新居今冬能否供暖？

　　答：该小区在本年度的供暖计划内，今冬可以供暖。

　　●涧西区春华·朗城小区今年冬天能供暖吗？目前开发商是否已经到洛阳热力有限公司办理用热手续？

　　答：该小区的供暖设施已建设完毕，具备供暖条件。目前，开发商尚未到洛阳热力有限公司办理用热手续。

　　●畔山兰溪一期的安置回迁房今冬供暖吗？目前开发商是否已经到洛阳热力有限公司办理用热手续？

　　答：畔山兰溪一期的安置回迁房今冬供暖，开发商正在办理用热手续。

　　●涧西区小所佳苑今年冬天能不能如期供暖？目前开发商是否已经到洛阳热力有限公司办理用热手续？

　　答：目前，开发商正在办理该小区1、4、7号楼的用热手续。

　　●丹城路9号院今冬能否供暖？

　　答：该小区的供暖设施已建设完毕，计划今冬供暖。

　　●银河小区二期今冬能供暖吗？

　　答：该小区暂无安装热力站的场所，且入住户数达不到最低要求，未列入本年度供暖计划，详细情况您可向开发商咨询。

　　●目前，瀍河区九龙台街55号院的室内暖气管道已经安装完毕，今年冬天能用上暖气吗？

　　答：该小区签订合同较晚，供暖设施正在建设，计划春节前供暖。（记者 郭飞飞 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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