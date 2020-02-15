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王琰君带队实地调研洛阳动车组存车场项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-21 08:14

　　昨日，市委常委、常务副市长王琰君带队实地调研洛阳动车组存车场项目，明确建设时间节点，要求项目按期完成。

　　作为省委、省政府支持洛阳副中心城市建设的重要举措之一，洛阳动车组存车场项目目前整体建设进度超过八成，其主体工程已顺利完工，4条存车线先期实现轨通。项目投用后将使我市具备动车组“始发权”，为我市形成高铁“十字”架构、进一步打造全国重要综合交通枢纽，推动副中心城市建设提供有力保障。

　　王琰君先后来到项目配套通站道路和房建区现场，实地查看项目相关规划和建设进度，并现场协调解决项目推进中遇到的问题。王琰君强调，洛龙区、高新区以及财政、发改、自然资源规划等相关市直部门要提升站位、切实履责、强化协作，有序推进项目建设，完善相关配套规划。项目施工单位要全力以赴抢时间、赶进度、保质量，把握项目建设时间节点，房建区相关建设15日内完工，绿化等配套同步实施，确保项目在明年1月1日准时交付投用。（记者 陈曦）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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