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汉式婚典穿越千年 双休日与您相约定鼎门遗址广场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-21 08:12

　　有情人的幸福，全城人的祝福。距离本周六举行的“执子之手与子偕老”洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典还有3天，记者昨日从主办方获悉，30对免费名额仅剩2对，如果您和伴侣有意参加，可要抓紧时间啦！

　　洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典由洛阳市文化广电和旅游局、共青团洛阳市委、洛阳市文物局、洛阳市妇联指导，洛阳日报报业集团主办，洛阳晚报、洛阳华礼礼义文化传播有限公司共同策划、承办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司提供赞助支持，将于10月24日、25日在定鼎门遗址广场举行。其中，集体婚典于24日上午盛大开启，以汉式婚典为切入点，旨在打造一场充满仪式感和庄重感的汉式婚典。

　　与此同时，作为洛阳首届汉文化节，主办方还将在为期两天的活动中贯穿多种汉文化元素，充分展现汉风汉韵，一起来看看吧！

　　●24日上午：“执子之手与子偕老”大型汉式集体婚典

　　亮点 以周礼为蓝本，集体展现传承了数千年的传统民俗婚礼。采用充满汉文化元素的婚典布置，所用的几案、铜盆、汉盘、葫芦杯等道具亦专门定制，新人着汉服，婚典循古礼，仪式遵古法，完全按汉礼仪传统，使得婚礼充满仪式感，隆重庄严、华而不俗、喜而不闹。

　　●24日下午：《诗经》古风朗诵会

　　亮点 “阐心魅力语言朗诵班”的学员将集体着汉服表演。

　　●25日上午：“牵手秋天·幸福起航”单身青年联谊活动

　　亮点 由洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、中船重工725所、洛阳银行及洛阳市直机关单位等联合举办，为单身青年搭建沟通交流、相识相爱的平台。

　　为了让更多优质单身男女早日找到意中人，本次活动还设置了仿汉式建筑搭建起的相亲长廊，包含上万份单身人士资料，届时会有义务红娘免费为单身青年现场牵线，让您在优雅古朴的汉风汉韵中，体验古典浪漫，邂逅美好姻缘。

　　●25日晚上：国风雅乐编钟演奏会

　　亮点 洛阳市伊川县周鼎仿古工艺有限公司、弘艺国乐艺术中心将联合承办，异彩纷呈的节目，期待您的到来。

　　为助力本次集体婚典，主办方还将推出“最美情侣照”评选活动，不分年龄，不限地域，只要上传情侣照即可参与最美情侣照评选，通过洛阳晚报红娘帮帮团官方微信即可报名，前30名不仅优先参加大型汉式集体婚典，还将有机会获得铂珏珠宝提供的价值980元的玉石版非遗璎珞挂件一个、悦满楼酒店提供的价值138元的鱼头泡饼一份。

　　本次活动对象为已经或即将步入婚姻殿堂的人士，限报30对，目前仅剩2对名额。如果您准备在近期举行婚礼，或者想体验一下这场充满仪式感的汉式婚典，欢迎前来报名！

　　●报名条件

　　对汉服古风古韵感兴趣的准夫妻或已婚夫妻均可报名参加，限额30对，区域、身高、学历均不限，年龄在45岁以下。

　　●报名方法

　　1.持身份证或结婚证原件到洛阳日报报业大厦1608室晚报红娘帮帮团工作室(电话：13673793608)或洛百烟酒各门店报名。

　　2.扫下方二维码报名

　　●丰厚礼品

　　凡成功报名并参加汉式集体婚典的新人，将获得洛百烟酒提供的精美礼品、古风写真、婚庆大礼包等价值共万元的丰厚大礼。（记者 李岚）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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