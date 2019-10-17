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洛阳职业技术学院文物保护考古学院揭牌 将开设考古探掘技术专业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-20 20:07

　　今日下午，洛阳职业技术学院文物保护考古学院在该校大学生活动中心揭牌，第一期考古探掘技术培训班同日开班。

　　洛阳职业技术学院文物保护考古学院(以下简称“学院”)由中国社会科学院考古研究所、北京大学考古文博学院、河南省文物局和洛阳市人民政府共办，洛阳市文物局、洛阳职业技术学院承建。学院的建设是洛阳市贯彻落实习近平总书记关于文物考古工作重要指示精神的体现，旨在充分发挥洛阳文物资源优势，用足用好洛阳考古研究平台，满足新时代考古工作需要，规范文物考古机构队伍建设，积极培养壮大考古队伍。学院将集政府、行业、学校优质资源，立足行业需求，重点针对文物勘探、发掘和保护等一线人员进行系统技术技能培训，培养符合时代要求、理论基础扎实、实践能力突出、勇于创新创造的高素质技术技能型人才。

　　学院发展将突出“高、精、特、新、实”办学特色，规划建设上突出“高”，专业和师资上突出“精”，理念和定位上注重“特”，模式和机制上探索“新”，人才培养定位上立足“实”。学院学制为三年制高职大专，建立“学历教育+职业技能培训”并举、“全日制+弹性学制+产教深度融合”的现代育人模式。学院开设考古探掘技术专业，2021年开始招生。

　　同时，洛阳市第一期考古探掘技术培训班开班，来自洛阳全市文博系统57位文物勘探、考古发掘技术工人参加培训。今后学院还将开展相关在职从业人员职业技能培训，积极打造河南省乃至全国的文博人才职业技能培训养基地。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 蔡丹 常书香 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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