市检察院举办第五次党建工作实务培训班

10月20日上午，洛阳市人民检察院举办2020年第五次机关党建工作实务培训班，机关党委委员、各支部书记及相关支部委员28人参加培训学习。市检察院党组成员、政治部主任郑卫国参加培训并提出意见。
10月20日上午，洛阳市人民检察院举办2020年第五次机关党建工作实务培训班，机关党委委员、各支部书记及相关支部委员28人参加培训学习。市检察院党组成员、政治部主任郑卫国参加培训并提出意见。
机关党委专职副书记党文军就党支部书记如何讲好党课进行了授课辅导，针对当前党支部书记上党课存在的问题、党课的基本要求和讲好党课的基本方法等五个方面做了讲解。
最后，郑卫国对加强市检察院机关党支部书记培训、抓好机关政治理论学习、强化工作落实等工作提出了具体要求。
通过本次培训大家纷纷表示，授课指导性、操作性很强，收获很大，对提高党支部书记“三会一课”能力起到积极的作用。（通讯员/储涛）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605