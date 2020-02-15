市检察院举办第五次党建工作实务培训班

10月20日上午，洛阳市人民检察院举办2020年第五次机关党建工作实务培训班，机关党委委员、各支部书记及相关支部委员28人参加培训学习。市检察院党组成员、政治部主任郑卫国参加培训并提出意见。

10月20日上午，洛阳市人民检察院举办2020年第五次机关党建工作实务培训班，机关党委委员、各支部书记及相关支部委员28人参加培训学习。市检察院党组成员、政治部主任郑卫国参加培训并提出意见。

机关党委专职副书记党文军就党支部书记如何讲好党课进行了授课辅导，针对当前党支部书记上党课存在的问题、党课的基本要求和讲好党课的基本方法等五个方面做了讲解。

最后，郑卫国对加强市检察院机关党支部书记培训、抓好机关政治理论学习、强化工作落实等工作提出了具体要求。

通过本次培训大家纷纷表示，授课指导性、操作性很强，收获很大，对提高党支部书记“三会一课”能力起到积极的作用。（通讯员/储涛）