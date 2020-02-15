洛阳市2020年度优秀学生社团公布 149个社团榜上有名

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，日前，洛阳市教育局举行洛阳市优秀学生社团评选活动，动员全市广大师生广泛参与，在层层选拔、推荐的基础上组织专家评审组评审，最终确定洛阳地矿双语学校“汉之星输入系统下兴趣识字社团”等149个学生社团为洛阳市2020年度优秀学生社团。

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，日前，洛阳市教育局举行洛阳市优秀学生社团评选活动，动员全市广大师生广泛参与，在层层选拔、推荐的基础上组织专家评审组评审，最终确定洛阳地矿双语学校“汉之星输入系统下兴趣识字社团”等149个学生社团为洛阳市2020年度优秀学生社团。(洛报融媒记者 王子君 王三河)

洛阳市2020年度优秀学生社团名单

1. 汉之星输入系统下兴趣识字社团(洛阳地矿双语学校)

2. Sunshine English Corner(洛阳市第二实验中学)

3.“音乐之声”口风琴社团(洛阳市第二外国语学校)

4. 龙门二小红黄蓝美术社团(洛阳市龙门第二小学)

5. 博古社团(洛龙区第一实验小学)

6. 美陶吧(北京第二实验小学洛阳分校)

7. 德馨礼仪队社团(洛龙区定鼎门小学)

8. 猎狐无线电社团(洛龙区第三实验小学)

9. 洛龙区龙富小学书法社团(洛龙区龙富小学)

10. 小荷尖尖朗诵社团(洛龙区广利街小学)

11. 数学磨坊(北京第二实验小学洛阳分校)

12. 衍生万物创意美术社团(洛阳市第一高级中学附小学)

13. 未来机器人创客社团(洛龙区古城中学)

14. 铭史社(洛阳市第二中学)

15. 策划与创意社(洛阳市第一高级中学)

16. 舞动的艺术——皮影社团(瀍河回族区新建小学)

17. 版画社团(瀍河区第二实验小学)

18. 汉源魅力社(瀍河区第二实验小学)

19.墨韵书法(瀍河回族区巨龙小学)

20. 英语绘本社团(瀍河回族区新建小学)

21. 三彩美术社(洛阳市第八中学)

22. 沐音吉他社(洛阳市第八中学)

23. 英语舞台剧社团(嵩县实验中学)

24. 奇思妙想社团(嵩县第一实验小学)

25.未来星趣味数学社团(嵩县思源实验学校)

26. 七彩梦文学社(何村乡初级中学)

27. 春芽文学社(嵩县城关上仓小学)

28. 启智电脑社(嵩县鹤鸣小学)

29. 阅读越乐社团(嵩县第一实验小学)

30.“心灵手巧”手工社团(偃师市第二实验小学)

31. 博朗(绘画书法)社团(偃师市实验高中)

32.“巧手创意”手工社团(偃师市城关镇石硖小学)

33.“七彩阳光”超轻粘土社团(偃师市府店镇府西小学)

34.“心语阳光”心理健康社团(偃师市市直中学)

35. 金话筒口才社团(偃师市首阳山石桥小学)

36. 竹韵翩翩(偃师市实验小学)

37. 英语话剧社团(偃师市实验中学)

38. 梦想科技社团(偃师市第三实验小学)

39. 创意发饰(偃师市实验小学)

40.“阳光英语”社团(偃师市伊洛中学)

41. 朗读者社团(孟津县职业教育中心)

42. 创意纽扣画美术社团(孟津县麻屯镇中心小学)

43. 溯古社(孟津县第二县直中学)

44. 纸艺飞扬(孟津县第二县直中学)

45. 诗韵经典诵读社团(孟津县麻屯镇上河小学)

46. 数星阁社团(孟津县县直中学)

47. 英语口语交际社团(孟津县第三实验小学)

48. 城关一中科学社(孟津县城关镇第一初中)

49. 风云时政社(孟津县第二高级中学)

50. 清风文学社(洛阳市第二外国语学校)

51. 萌芽文学社(汝阳县城关镇第三初中)

52. 水墨丹青国画社团(汝阳县实验小学)

53. 朝阳文学社(汝阳县内埠镇西金庄小学)

54. 判析社(汝阳县第一高级中学)

55. 汝阳一高合唱团(汝阳县第一高级中学)

56. 画说手绘社(上店镇第一初级中学)

57. 镂刻时光社团(汝阳县小店镇中心小学)

58. 绿茗社团(汝阳县直属初级中学)

59. 林溪文学社团(宜阳县城关镇一中)

60. 创客之家社团(宜阳县思源学校)

61.“心灵手巧”手工社团(宜阳县实验小学)

62. 巧手十字绣社团(宜阳县锦屏镇高桥小学)

63. 七彩梦美术社团(宜阳县锦屏镇高桥小学)

64.“创意”美术社团(宜阳县城关镇水磨头学校)

65. Do Re Me合唱(宜阳县香鹿山镇一中)

66.“趣味数学”社团(洛阳伊滨区实验中学)

67. 美术社团(洛阳伊滨区第二实验小学)

68.“IT追梦人”机器人社团(洛阳伊滨区李村镇第一初级中学)

69. 清影舞蹈社团(洛阳伊滨区寇店镇实验小学)

70.“小精灵”舞蹈社(洛阳伊滨区诸葛镇梁村小学)

71. 阳光心理社团(洛阳伊滨区佃庄镇第一初级中学)

72. 木意思手工社(洛阳伊滨区诸葛镇第一初级中学)

73.“金话筒”语言社团(新安县新城实验学校)

74.“未来星科技”社团(新安县学林小学)

75. 致青春社团(新安县第二高级中学)

76. 柴火创客社团(新安县西关小学)

77. 动感英语社(城关镇第二初级中学)

78. 新绿社团(新安一高)

79. 经典之声诵读社团(城关镇江庄小学)

80. 小红帽合唱团(新安县紫苑小学)

81.“古韵芳菲”经典诵读社团(新安县西苑学校)

82. 魔力化学社(新安县第二高级中学)

83. 成长不烦恼(洛阳市第十四中)

84.“舞之灵”舞蹈团(洛阳市特殊教育中心学校)

85.“指尖上的世界”剪纸社团(洛阳高新区第二实验学校)

86. 数学自学小讲师社团(洛阳高新区实验中学)

87. 宜格斯英语社团(洛阳高新区三山小学)

88. 蔚蓝航空模型社团(洛阳高新区实验小学)

89. 创客机器人(洛阳高新区第二初级中学)

90. 智星创客社团(洛阳市第五十一中学)

91. 小明科学社团(洛阳高新区柳行小学)

92. 七色光(洛阳市实验小学)

93. 爱厨房(洛阳市实验小学)

94. 历史典故讲述和历史情景剧【洛阳市二中(景华校区)】

95. 河科大附中阳光心理社团(河南科技大学附属高中)

96. 洛阳市第三中学心晴心理社(洛阳市第三中学)

97.“星梦”演讲社团(栾川县实验中学)

98.“Sunshine”英语社团(栾川县实验中学)

99.“雅颂”经典诵读社团(栾川县城关镇初级中学)

100.“科技之光”社团(栾川县第一实验小学)

101. 畅阅书舍(栾川县第一实验小学)

102.“花雨”戏曲社团(栾川县第三实验小学)

103. 青衿读书社(栾川县第五实验小学)

104. 三五史书社团(洛阳市第一中学)

105. 行走河洛社团(洛阳师范学院附属中学)

106. 轻舞飞扬舞蹈社团(洛宁县第一实验中学)

107. 筝韵古筝社团(洛宁县第一实验中学)

108. 校园之声广播站(洛宁县思源实验学校)

109. 溪语文学社(涧口乡初级中学)

110. 彩泥部落(洛宁县第二实验小学)

111. 丁香文学社团(洛宁县回族镇王东小学)

112. 读书社团(城郊乡坞西初级中学)

113. 亲社会社团(洛宁县第二实验中学)

114.“青春神化”化学社团(洛阳外国语学校)

115. 实验小学丝韵葫芦丝社团(伊川县实验小学)

116. 伊河学校舞韵舞蹈社团【洛阳伊河学校(伊川)】

117. 县直三小笛声悠扬社团(伊川县直第三小学)

118. 实验高中快乐英语角(伊川县实验高中)

119. 白元二小创意石头画社团(伊川县白元二小)

120. 西场学校七彩阳光舞蹈社团(伊川县西场学校)

121. 野狐岭小学七彩世界美术社团(伊川县野狐岭中心小学)

122. 县直二小小梅花戏曲社团(伊川县直第二小学)

123. 滨河高中人地协会社团(伊川县滨河高级中学)

124. 葫芦情恒辉韵(葫芦丝社团)(伊川县恒辉实验小学)

125. 洛阳理工学院附中数字摄影社(洛阳理工学院附中)

126. 梦之声合唱团(洛阳市涧西区天津路小学)

127. 东方三小“乐创”人工智能创客社团(洛阳市涧西区东方第三小学)

128. English Club(英语社团)(涧西区天香小学)

129.“梦之翼”创客社团(涧西区安徽路小学)

130. 数学与3D打印社团(洛阳市涧西区东升第二小学)

131.“画外音”美术社团(涧西区西苑路实验小学)

132.“墨香悠然”读书社(东升第三中学)

133. 洛阳五中经典诵读社(洛阳市第五中学)

134. 萌芽生物社(洛阳市第五十六中学)

135.“五成教育”生物社团(洛阳市东升第二中学)

136. 汉风西俗文化社(洛阳市第四十六中学)

137.阳光英语社团(老城区第二小学)

138. 炫速魔方社团(老城区第一小学)

139. 英语口语交际社团(洛阳市第六中学)

140.“创艺”手工丝网花(老城区农校街小学)

141. 墨香阁(老城区豫通街小学)

142. 洛阳五十九中英式会社(洛阳市第五十九中学)

143. AI智能机器人少年团(洛阳市第五十五中学)

144. 小葵花书社(洛阳市吉利区实验小学)

145. 魅力化学社(洛阳15中)

146. 快乐彩泥社团(洛阳市西工区邙岭路小学)

147. 丝带绣(西工区凯旋路小学)

148. 艺抖天下(西工区芳林路小学)

149. 晨曦微露文学社团(洛阳市回民中学)